En un clima de actualidad marcado por conceptos como la amnistía o el castigo, la UD Ibiza induló este domingo al Málaga CF permitiendo que saliera con vida de Can Misses para firmar tablas en un duelo de aspirantes al ascenso a Segunda División. Ambos equipos protagonizaron un partido muy igualado que se abrió en la segunda mitad, cuando los celestes lograron ponerse por delante en el marcador por mediación de Álex Gallar, que regresó como titular al once de Fernández Romo. Los isleños hicieron lo más difícil ante el ‘muro’ de la categoría, pero el cuadro malacitano no tardó ni cinco minutos en reaccionar y selló el empate final con un trallazo de Haitam que enmudeció el estadio de Can Misses, donde se congregaron más de 3.800 espectadores en el duelo estelar de la decimosegunda jornada en el grupo II de Primera RFEF.

