El hipódromo de Sant Rafel acogió el domingo una nueva jornada de carreras con la gran noticia del regreso de Vicente Marí a la competición tras haber pasado una intervención quirúrgica. Dicho regreso vino acompañado de victoria con Invictus CB en la segunda de la jornada. Khaleesi CR cogió el mando de la prueba, pero Vicente Marí con Invictus CB la relevaron en cabeza y marcaban un ritmo lento dada la distancia de 2.500 metros. Manejó los tiempos de carrera a la perfección y realizó un sprint final de cien metros que le dio la victoria. La segunda plaza se la adjudicó Estrella MS, mientras que Khaleesi CR obtuvo la tercera.

Pero antes, en la primera carrera, Light Me Rid Love volvió a hacer gala de su fiabilidad para anotarse una nueva victoria. No fue una victoria fácil, puesto que Ludovica Laisha y Germán Valero pelearon hasta el final de la carrera, cuando una desmontada en los 100 metros finales les eliminó para la victoria. Así, Light Me Rid Love mostrando signos de mejoría, típicos de estos inicios, marcaba ya un crono de 32, cinco segundos menos que la anterior jornada. Laika Laisha con Duccio Parenti también mostró una clara mejora y fue la segunda en llegar a meta.

La tercera carrera inició el show de Álex Sala con una ajustada victoria con Gaia Pride, por delante de una combativa Kalima CB que se está mostrando muy competitiva en las últimas fechas. En tercera posición llegó Juliet CB, que confirmó el gran estado de forma de las cuadras Bassó.

En la cuarta de la jornada, la victoria se la adjudicó el debutante Emoción BS. Había expectación para ver el debut de la nueva estrella del hipódromo de Sant Rafel, una de las adquisiciones más importantes de los últimos años y que viene de competir con la élite mallorquina, siempre con considerables marcas de 13. Una superestrella que ha aterrizado en Ibiza y que cumplió en su primera actuación sobre la arena rafalera dirigido por Xisco Marimón. La segunda plaza fue para Forrest DM, un caballo que ha vivido una auténtica metamorfosis y que lo colocan en la disputa de la regularidad nacional, mientras que Dalton, en su regreso, fue tercero.

La quinta prueba volvió a dejar la carismática imagen de Apparizione Mail cola en alto saboreando las mieles de la victoria. Hacia el final seguía por el segundo carril la estela de Empreinte y sólo tuvo que acelerar, a falta de 300 para meta, para ajusticiar al pelotón entero con un Álex Sala pletórico saludando al público y Apparizione Mail haciendo lo propio con la cola al viento. Hourra Begonia, tras un buen remate final terminó segundo en meta, mientras que Eclair de Cerize fue tercero tras haber dominado la mayor parte del recorrido.

Esta semana será de descanso, la actividad se retomará el próximo 29 de octubre en una jornada en la que se celebrarán las fiestas de Sant Rafel.