José Ignacio Martín Monzón (Valladolid, 22/04/1983), más conocido como Nacho Martín, es el fichaje estrella de la temporada en las Ligas Escribano una vez se confirmó su incorporación al Sa Real Blakstad Ibiza. Martín, gran amante de la isla de Ibiza y un fiel visitante veraniego desde 2012, acepta el reto de la Liga Balear después de una extensa trayectoria con 352 partido en la Liga ACB y una aventura en Islandia, la pasada temporada.

El deportista de 40 años explica que es "amante de la isla desde hace tiempo" y que veranea cada año en Ibiza desde 2012 "sin faltar a mi cita”. Fruto de esto, “por el 2015 o 2016 me compré un piso porque era una manera de estar más unido a la isla” y tener una residencia habitual para pasar los veranos aquí. Debido a su pasión por Ibiza y a que su pareja tuvo una buena oportunidad de trabajo en la isla, Nacho Martín y su mujer decidieron venir a vivir a Balears. “Se dan varios factores para que acabe viviendo en Ibiza. A mi mujer le han ofrecido un muy buen trabajo aquí y yo estoy a punto de la retirada de mi carrera y estamos priorizando otras cosas. No tengo contrato en vigor con ningún club y ahora mismo veo el baloncesto más para jugar, pasármelo bien y seguir en forma, y no tanto de manera profesional, que no quiere decir que me cierre horizontes o no pueda escuchar lo que me pueda llegar”, relata Nacho Martín.

Vínculo especial con Ibiza

El veterano jugador tiene otro vínculo especial con Ibiza, su amigo y ahora compañero de equipo Áxel Castillo. Con la llegada de Martín a la isla, Castillo sería clave para convencer a Nacho Martín para sumarse al conjunto naranja: “En Sa Real juega uno de mis mejores amigos, Áxel Castillo, que nos conocemos desde hace mucho tiempo de Valladolid, porque ambos somos nacidos allí”.

Ahora, Nacho Martín ha asumido el reto de Sa Real Blakstad Ibiza y ha comenzado la temporada de una manera prácticamente inmejorable porque “hemos arrancado con dos victorias, aunque se tiene que reconocer que no han sido victorias cómodas porque han sido partidos ajustados”, contra Ibiza Feeling Bàsquet Sant Antoni en el derbi ibicenco y contra el Club Bàsquet Colonya Pollença. En este último partido, el vallisoletano fue clave en el triunfo de su equipo con un triple en el último minuto de choque y un total de 27 puntos que le convirtieron en el Jugador Transfer Class de la jornada. Sobre este reconocimiento, destaca que está “contento de haber sido el mejor jugador de la jornada porque siempre hace ilusión recibir un premio así” y advierte que “ha sido el primero, pero intentaré que se vuelva a repetir”.

En cualquier caso, Martín está todavía adaptándose a su nuevo equipo, su sistema de juego y a sus nuevos compañeros. A pesar de ello, confía en que el equipo estará en la zona alta. “Siempre que eres deportista tienes que buscar retos y ahora mismo este es pasármelo bien, pero sobre todo ganar. Mi reto es seguir en activo, pasármelo bien, pero sin olvidarme de ganar, que es para lo que se compite. Espero que el equipo esté arriba toda la temporada. En lo personal, todavía estoy aprendiendo las jugadas y el sistema del equipo, pero sobre todo disfrutando”, concluye el jugador.