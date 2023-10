Gimnasia rítmica, un deporte en la sombra

La gimnasia rítmica es uno de los deportes más conocidos, pero a la vez desconocidos por su poca visibilidad. Esta modalidad deportiva cuenta con larga trayectoria e importancia, tanta que está dentro de los Juegos Olímpicos, pero queda opacada normalmente por los deportes colectivos, como es el caso del baloncesto o el fútbol, que con una búsqueda rápida son los primeros que se encuentran en la web o en los medios.

En Eivissa hay actualmente nueve clubes que se dedican a formar niñas y niños que deciden darle una oportunidad a este deporte y que vaya obteniendo el reconocimiento que merece.

Visibilidad y apoyo

Según cuenta la delegada insular de la Federación de Gimnasia Rítmica, Lucía Herrera, este deporte es minoritario y tanto la visibilidad como las ayudas no son las más numerosas. Además, critica que en los medios de comunicación no haya muchas noticias.

«Por la prensa se conoce algo. Pero no se puede comparar con deportes colectivos o que manejan grandes aficiones», detalla Herrera, quien indica que todavía falta «mucho por trabajar» para que haya más gente que pueda conocer esta disciplinay «el trabajo que se hace detrás de cada club y de cada familia, que va mucho más allá de que una niña participe», añade.

En la misma línea, Isa Mulas, entrenadora del Club de Gimnasia Rítmica Peña Deportiva desde hace una década, comenta esa diferencia que hay respecto a otros deportes. «A veces en prensa se dedica para un partido de fútbol una o dos páginas, pero las competiciones de rítmica no se siguen. Tenemos deportistas con medallas y solo se pone una foto y cuatro comentarios. Se debería hacer más seguimiento», manifiesta Mulas.

En lo que respecta al patrocinio, los clubes por lo general reciben subvenciones por parte del Consell o del Ayuntamiento, pero en algunos casos puede ser insuficiente para los gastos que se han de cubrir. «Buscamos el máximo de patrocinadores y colaboradores para que los padres no tengan que asumir todo el gasto de llevar a las niñas fuera», comenta Mónica Arabí, entrenadora en el Club Gimnasia Rítmica Portmany desde hace ocho años. Según Isa Mulas, los torneos, tanto federados como nacionales, implican ese desplazamiento que Arabí comenta, porque son escasos los campeonatos que se desarrollan en Eivissa. Desde la Federación apuntan que los medios deberían implicarse más en el desarrollo de noticias, porque, según cuenta Lucía Herrera, en algunos casos solo se hacen las fotos y después se piden los resultados al club. Comprenden que el nivel de trabajo es elevado, pero que las actas deberían ser el documento de referencia para obtener la información. «Muchas veces lo que acaban haciendo los clubes es mandar sus resultados porque no están las actas. Echamos en falta contrastar la información porque se habla de un club en concreto y no de otros, porque todos son partícipes de ese momento», añade Herrera.

Los niños en los clubes

Entre las entrenadoras de gimnasia rítmica, el punto en común es que, a diferencia de otros deportes, los niños no tienen tanto reconocimiento. «Es un deporte minoritario. Por eso al final siempre hay más volumen de deportistas en otros. Es un deporte que mucha gente no practica. Las niñas siempre son más, pero solo tenemos un niño que compita», explica la entrenadora del equipo portmanyí.

Aunque intentan acabar con los estereotipos, la gimnasia rítmica sigue teniendo muchos estigmas. Mayoritariamente se considera que es una práctica para las niñas. «Nos preguntan si se pueden apuntar los chicos y nosotros siempre decimos que sí, que estamos encantadas de que se desarrolle la gimnasia rítmica masculina», relata Arabí.

Quien sigue en la misma línea es Lucía Herrera: «No hay tantos chicos como nos gustaría. En gimnasia rítmica solo hay tres en competición. Es algo que está pendiente y que no acaba de arrancar como nos gustaría».

«Desde hace tres años, cuando empecé a ser entrenadora, solo tenemos un niño. Parece, no obstante, que vamos rompiendo los estereotipos y que la cosa va cambiando», explica Eli Torres, entrenadora del Club de Gimnasia Rítmica Es Pratet, quien este año se está iniciando en las competiciones para sus alumnos, pero de forma totalmente voluntaria.

En cuanto a las competiciones que se hacen en la isla, Arabí y Mulas coinciden en que se hacen pocas en Eivissa y que, al final, siempre tienen que acabar desplazándose a Mallorca cuando se compite a nivel balear.

«Las competiciones en principio deberían organizarse de forma equitativa entre las islas. Muchas veces nos encontramos que son en Mallorca y por lo tanto tenemos que desplazarnos hasta allí», explica Arabí, quien recuerda que para competir en el panorama nacional siempre tienen que viajar, lo que supone un fuerte gasto tanto para el club como para los familiares de las deportistas.