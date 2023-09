La Penya Independent no ha podido celebrar hoy la fiesta de su histórico debut en la Segunda RFEF con un buen resultado ante sus aficionados. El equipo entrenado por Iván Ruiz ha encajado en la jornada inaugural del campeonato liguero una lastimosa derrota por la mínima (0-1) en el Municipal de Sant Miquel frente al Sant Andreu, un rival que se ha mostrado superior durante todo el encuentro a los locales y que se ha llevado el triunfo gracias al tanto logrado, en el minuto 72, por Toni Paredes.

A pesar de no haber conseguido puntuar en su estreno en la categoría, la Penya Independent ha ofrecido buenos momentos de fútbol y ha competido con intensidad, aunque le ha faltado una mayor precisión en muchas de sus acciones de juego. No obstante, el cuadro 'miqueler' todavía tiene mucho recorrido por delante en una tempoada que no ha hecho más que comenza y en la que cuenta con un amplio margen de mejora en la faceta competitiva.

La próxima semana visitará el feudo del Andratx, donde los de Iván Ruiz esperan poder estrenar su casillero de puntos en la competición.