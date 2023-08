El CD Ibiza Futsal desconoce el futuro de su contrato con el Cedé

El CD Ibiza Futsal se plantea dos escenarios sobre el futuro del club: continuar, como hasta ahora, con el contrato de patrocinio que les unió en 2021 al CD, que es el escenario más favorable, o hacer números para el caso de que tuviesen que continuar adelante por su cuenta. Según fuentes de este club de fútbol sala, el gerente del Cedé, Jesús Casas, les comunicó hace dos semanas que no podían asumir alguna parte del mencionado contrato: «Firmamos para tres años y este sería el segundo. Nos dijo que había problemas económicos y que no podían asumir el contrato. Los que formamos la parte de fútbol sala nos reunimos e intentamos buscar soluciones, pero con las fechas en las que estábamos, ya no nos quedaba mucho tiempo». Así, el problema se trasladó a la junta gestora del club.

«Para nosotros es muy difícil continuar si no se sigue con este contrato. Estamos a la espera de una respuesta por su parte, no nos han dicho ni que no ni que sí», añaden las mismas fuentes. En todo caso, el tiempo apremia y ya se ha tenido que aplazar el inicio de pretemporada. Para el 9 de septiembre está previsto un partido de Copa del Rey, pero no está claro que vaya a poder celebrarse: «No hemos empezado a entrenar, no hemos traído a nadie de fuera, tampoco al entrenador, y está todo un poco el aire. Así que tampoco tenemos cerrados los jugadores». Desde el CD Ibiza Futsal han trasladado al club matriz que necesitan saber cuanto antes qué va a ocurrir. «Nosotros barajamos la opción de seguir como estamos; en el segundo escenario, si el club finalmente nos dijera que no, tendríamos que hacer números y ver si podríamos salir o no. Ahora es muy complicado decir qué va a ocurrir», resumen desde el CD Ibiza Futsal. En todo caso, el escenario ideal para ellos es mantener el actual acuerdo.