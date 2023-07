El CD Ibiza ha entrado en implosión como entidad y tiene ante sí un futuro bastante incierto por delante, tras quedarse completamente descabezado y a la deriva, tras la renuncia como presidente de la entidad que Antonio Palma presentó este viernes en la asamblea que celebró el club rojiblanco, según publicó Periódico de Ibiza y Formentera.

El CD Ibiza, que no informó por los canales institucionales de nada de lo sucedido y dio una vez más la callada por toda respuesta sobre lo acontecido en la asamblea, a pesar de la importancia de la noticia de la dimisión de su máximo dirigente del club, parece estar en caída libre e inmerso en una espiral negativa de la que no se sabe qué es lo que saldrá de aquí en adelante.

Sin comunicado por parte del club

Ante el oscurantismo informativo en el que se mueve la entidad rojiblanca con algunos medios de comunicación de la isla, como es el caso de este rotativo, Diario de Ibiza se puso en contacto directamente con Antonio Palma para confirmar su adiós de la entidad ala que llegó en 2019, cuestión a la que el ya expresidente del CD Ibiza respondió así: «Sí, he dimitido. Pero no voy a hacer declaraciones. La gente que tiene que saber porqué he dimitido es la que sabe las razones por las que he dimitido y ya está. No sé qué va a pasar ahora en el club ni quiero comentar nada».

Sin embargo, fuentes cercanas al CD Ibiza consultadas ayer por esta redacción, aseguraron que el motivo de la dimisión de Antonio Palma es que «no le ha gustado la decisión del Ayuntamiento de Ibiza y que no está conforme, ya que le habían prometido algunas cosas y ahora no se las dan».