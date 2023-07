Piragüismo en Santa Eulària para desconectar del móvil

El deporte, más allá de la pura competición y de sus beneficios para la salud y la autoestima, a veces puede ser una potente herramienta en favor de la inclusión. Es por ello que la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) a menudo organiza jornadas dirigidas a este objetivo. Ayer el escenario escogido fue el puerto deportivo de Santa Eulària, donde cerca de una treintena de personas (16 de ellas usuarios de Addif) disfrutaron de una tarde de piragüismo organizada por dicha entidad con la colaboración de la Escuela de Piragüismo de Santa Eulària.

En pleno ajetreo antes de que los participantes desembarquen, Xavi Martínez, coordinador del Club Addif, explica: «Hoy [por ayer] es la quinta jornada del circuito deportivo inclusivo que hacemos en Ibiza. Es un circuito que va por todos los municipios de la isla con diferentes clubes. Hoy toca un poco de piragüismo y de vela con el Club Náutico Santa Eulalia». Además, Martínez celebra que los inscritos llegan con ganas y destaca que darles la oportunidad de disfrutar de actividades inclusivas es beneficioso «a nivel social, para salir un poco de lo que hacen siempre».

Si bien muchos de ellos ya han practicado piragüismo, «a nivel más de competición, esta es la primera vez». Los usuarios de Addif que acuden a esta cita son unos 16 usuarios (muchos de ellos forman parte del Club Addif desde hace bastantes años), acompañados de tres monitores y también de alumnos del Club Náutico Santa Eulalia que se mueven entre los 10 y los 15 años, aproximadamente. Para este tipo de jornada, Addif cuenta con la ayuda de los respectivos ayuntamientos y del Consell Insular.

Fuera pantallas

Dos usuarios de Addif que acuden a esta actividad, Mònica Pallarés (36 años, Sant Jordi) y José Escandell (32, Vila), comentan: «Normalmente participamos en actividades de Addif y es una manera de pasarlo bien». «¡Y de desconectar del móvil!, que es lo que habría que hacer, centrarse en aquellas cosas que tenemos por hacer, en vez de estar enchufados a la pantalla», agrega Escandell minutos antes de comenzar.

Ambos ya han practicado piragüismo en anteriores ocasiones y aseguran que lo disfrutan, y más si es en tardes como esta, «entre compañeros y amigos», apunta Pallarés. Además, a través de Addif practican muchos otros deportes. Escandell menciona varios: aparte de piragüismo, baloncesto, bádminton, atletismo, natación, vela, fútbol... Y como favoritos elige a los dos últimos.

Su compañera también practica varias modalidades y en verano acostumbra a practicar vela, aunque si tiene que elegir se queda con natación y baloncesto. Además, tanto Pallarés como Escandell celebran que en las citas deportivas de Addif suele haber un buen nivel de participación, más de 30 en algunos casos, destaca Escandell. Gente suficiente para conformar equipos y garantizar dinamismo.

Otro participante es Iván Aguado (38 años, Santa Eulària): «Esta es la primera vez que hago piragüismo. Creo que me va a gustar mucho. Como deportes también me interesa el fútbol, la natación y el atletismo. Los practico habitualmente. Me gusta mucho hacer deporte». «Los fines de semana salimos a jugar al fútbol», añade en conversación con este diario.

Por otro lado, Sara Matutes (45 años, Vila) ya ha participado otras veces en eventos de Addif y en Santa Eulària. Normalmente practica sobre todo natación y pádel: «Siempre lo disfruto mucho. Esta es mi primera experiencia con el piragüismo», cuenta ya con el bañador puesto mientras se dirige al agua, donde algunos compañeros van colocando los kayaks en la zona de salida.

Marta Noguera, regatista y ayudante del Club Náutico Santa Eulalia, señala: «Los veo contentos y con muchas ganas de participar con el kayak».

Luis Poggi, responsable de la sección de Piragüismo del Club Náutico, detalla cómo van a organizar la tarde justo cuando los inscritos van saliendo de los vestuarios con el bañador ya puesto: «Hemos conformado dos grupos, uno saldrá con vela y el otro en kayak. Daremos unas vueltas por esta zona y a lo mejor saldremos un poco por fuera para luego volver. Se trata de que tengan un primer contacto con el piragüismo y disfrutemos todos del mar que tenemos».

En la jornada de ayer también participó, como monitor de Addif, el paratriatleta ibicenco Javier Vergara.