Ander Olcoz en Ibiza: «La gimnasia rítmica masculina no está muy reconocida»

El joven Ander Olcoz (Tafalla, 2003) es una de las estrellas invitadas (junto con la gimnasta Leticia Batista) al II Campus Nacional de Gimnasia Rítmica PDV-Tolosa, que tendrá lugar entre los días 11 y 15 de julio en las pistas cubiertas de Puig d’en Valls. El navarro podrá compartir su talento con los inscritos en esta actividad, coorganizada por la sección de gimnasia rítmica del Tolosa CF y el Club Gimnasia Rítmica CB Puig d’en Valls.

Olcoz, de 19 años, pertenece al club Lagunak. En la Copa de España masculina 2023 se hizo con la medalla de oro, y en 2022 logró el subcampeonato de España individual. En 2019 había conseguido el bronce sénior en el Campeonato de España de Gimnasia Rítmica Masculina, además de oro en mazas y bronce en cintas. En 2018, fue plata en cuerda y bronce en mazas júnior individual, mientras que en 2017 se proclamó campeón de España júnior individual. Debutó con sus compañeras en el Campeonato Nacional absoluto de conjuntos de 2021, el primero donde se permitió la participación masculina.

¿Cómo llega a participar en este campus de Puig d’en Valls?

En el Campeonato de España, las entrenadoras del club Tolosa me ofrecieron ir a Ibiza y la verdad es que yo estoy encantado. El viernes [14 de julio] impartiré una master class de unas dos horas, en la que enseñaré técnica de aparato y elementos que hago en mis ejercicios. Al día siguiente, habrá una exhibición con todas las niñas y niños del campus y también con los invitados, Leticia [Batista] y yo.

¿Ya ha acudido a otros campus de este estilo para enseñar a los alumnos?

En mi caso, nunca. Me lo habían ofrecido varias veces, pero hasta ahora no me había atrevido. Ahora tengo muchas ganas.

Supongo que para los inscritos que aprendan de usted también es importante que tengan referentes masculinos en gimnasia rítmica.

Cuando estás iniciándote en este deporte, ver competir a gimnastas adultos al final también te hace luchar por eso y querer llegar hasta ahí.

¿A qué edad y cómo se introduce en este deporte?

Empecé a los siete años, tras ver a mi prima practicarlo. Me apunté más o menos sin saber qué era. Empecé en ello como un hobby, como cualquier extraescolar más y, de hecho, hacía más extraescolares; pero conforme pasaban los años, iban aumentando las horas de entrenamiento y fui dejando otros deportes. He hecho natación y un poco de deporte escolar, donde practicábamos varios. Al final he terminado dedicándome a la gimnasia rítmica, que es mi día a día.

Seguro que requiere mucha disciplina.

Sí, en el nivel al que competimos, al final te dedicas a ello casi todos los días, aparte de ocuparte de tus estudios. Entreno unos cuatro o cinco días a la semana, dependiendo de la temporada, y unas tres-cuatro horas en cada caso.

¿Qué está estudiando?

He terminado una FP Superior de Fotografía y me apuntaré a unos estudios superiores de Diseño de Moda.

De pequeño, ¿con qué referentes creció del mundo de la gimnasia rítmica?

Como referentes tenía a Almudena Cid y Rubén Orihuela.

¿Poco a poco va aumentando la presencia de chicos en este deporte?

Sí, yo ya noto diferencia respecto a cuando comencé y día a día aumenta la participación. También en los campeonatos que tenemos se van viendo avances. Poder competir en conjunto es un placer que antes no teníamos.

Hace poco ha estado en la Copa de España y los resultados han sido magníficos. De hecho, ha sido uno de los deportistas homenajeados por el Gobierno de Navarra en un acto reciente. ¿Qué significa todo esto para usted?

Que reconozcan tu trabajo es un placer y te da energía para continuar trabajando en ello. A pesar de ser muy joven, al fin y al cabo estos resultados llegan gracias a mucho trabajo de muchos años.

¿Qué consejo le daría a alguien que ahora está empezando?

La gimnasia rítmica no está muy reconocida a nivel social como deporte masculino, así que si es un chico le diría que siga trabajando, que haga lo que le gusta y que si él disfruta con ello, que tire para adelante.

¿Cuáles son sus planes a partir de ahora?

Empezar la temporada de conjuntos. El mayor objetivo es el Campeonato de España que se celebrará en diciembre.