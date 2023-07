La Peña Deportiva ha dado a conocer este lunes el fichaje del extremo derecho Jon Elorza Roy, de 27 años de edad, un futbolista que fue uno de los jugadores más destacados del Arenas de Getxo en la pasada temporada, con actuaciones clave para mantener la categoría en el Grupo 2 de Segunda RFEF.

Su buen rendimiento ha llevado a la secretaría técnica de la Peña Deportiva a incoporarlo para la próxima temporada como cuarto refuerzo de la plantilla que entrenará el técnico Axel Vizuete, tras la llegada también al club de Omar de la Cruz, Óscar Poveda y Alex Mejía.

"Estoy muy contento y tengo muchas ganas de llegar a la isla. En cuanto el club se puso en contacto conmigo no tuve que pensármelo mucho. Llevan varios años haciendo muy bien las cosas y el proyecto que tienen es muy ambicioso. Eso me motiva mucho para poder seguir creciendo", explica Elorza.

Fomación futbolística

Aunque nació en San Sebastián Jon Elorza Roy (02-07-1997) y se formó en clubes guipuzcoanos como el CD Hernani y el Tolosa CF, fue en la Ría de Bilbao donde Elorza dio el salto al profesionalismo. Con dos equipos vizcaínos acumula el nuevo atacante peñista acumula 49 partidos en la cuarta división del fútbol español. A los 35 que sumó en la 2022-23 con el histórico Arenas (donde marcó un gol) se unen los dieciséis que disputó hace dos cursos con otro clásico vasco, el Sestao River.

Cruzar de la margen izquierda a la derecha incrementó su rendimiento y ahora quiere seguir mejorando sus prestaciones en el Municipal de Santa Eulària.

"Mis dos temporadas en Segunda RFEF han sido de menos a más. En el Sestao River pasé un año complicado porque no tuve los minutos que me hubiera gustado para demostrar mi valía y me marché en el mercado invernal [al Leioa de Tercera RFEF, donde jugó dieciséis partidos y recuperó sensaciones]. En cambio, con el Arenas Club, fue todo lo contrario. El míster [el ex mallorquinista Javier Olaizola] me dio la confianza que necesitaba. Ahora quiero más y, por eso, vengo a la Peña", detalla el nuevo jugador de la Peña Deportiva.

A orillas del Mediterráneo, Elorza cree que el Grupo 3, es "mucho más técnico y táctico que el 2, donde el físico y la fuerza destacaban frente a los demás factores", por lo que puede venirle como anillo al dedo a un futbolista de banda como él. "Me considero un extremo rápido, que siempre quiere buscar el uno contra uno. Intento poner el balón lo antes posible para que mis compañeros puedan aprovecharse de esos centros y pases. La afición de la Peña va a ver a un jugador que siempre se deja todo en el campo e intentará aportar su granito de arena para conseguir los objetivos del club", dice Eorza, que este domingo celebró su vigesimoséptimo cumpleaños.