Toni Curuné, presidente de la Penya Independent: «Hay que asimilar dónde estamos y lo que implica este ascenso»

La Penya Independent disfruta aún de la borrachera de alegría y de la resaca de felicidad de su histórico y épico ascenso a la Segunda RFEF. Pero sin tiempo que pede, el club que preside Toni Curuné ya se ha puesto manos a la obra para trabajar en la planificación de la próxima temporada y en la confección de una plantilla que sea competitiva para la nueva categoría en la que se estrenará el conjunto ‘miqueler’ entrando por la puerta grande y con la máxima ilusión.

«Después de la celebración del ascenso, al día siguiente ya empezamos a trabajar en este nuevo proyecto, que tiene pinta de que va a ser complicado y laborioso. Pero estamos ilusionados y con ganas de ir avanzando, la verdad», señala el máximo dirigente de la Penya Independent, al tiempo que detalla: «Hay que asimilar y saber dónde estamos porque es muy complicado lo que hemos conseguido, pero también hay que saber lo que implica. Queremos hacer un buen proyecto para poder disfrutar de esta nueva categoría el máximo tiempo posible».

En cuanto a la continuidad de Mario Ormaechea como entrenador, Toni Curuné no quiso entrar en muchos detalles sobre la negociación que mantiene con el técnico que les ha llevado a vivir dos ascensos consecutivos, aunque avanzó a Diario de Ibiza que la cosa va parece ir por buen camino.

«De Ormeachea diremos algo muy pronto. Al final todos estamos con la misma sintonía, con las mismas ganas y con la certeza de que es una categoría difícil y complicada. Hemos subido un escalón muy grande para un municipio como este. Y estamos con ganas de empezar a confeccionar la plantilla e ir trabajando día a día», subraya el directivo de la entidad de Sant Miquel.

Objetivos en Segunda RFEF

En lo que respecta a los objetivos que se marca el club ‘miqueler’ para la próxima campaña en la Segunda RFEF, el responsable de la entidad naranja manifiesta: «Lo primero que hay que hace es tener conciencia de quién somos y de dónde venimos. La Penya Independent no hace ni un pa de años estaba en la Regional Preferente y ahora estamos en una liga muy diferente en todo. El objetivo es competir y consolidarnos en la categoría. Y, a partir de ahí, a trabajar en una misma línea, con humildad y con ambición para ver todo esto a dónde nos lleva».

Así las cosas, Toni Curuné adelanta que de cara al próximo curso la Penya Independent va a necesita mucho apoyo desde todos los ámbitos, dado que el club pasa a moverse en otra dimensión completamente distinta.

«Ahora estamos hablando ya de una categoría nacional, con equipos que son muy fuertes, pero nuestra línea de trabajo es competir siempre y no bajar los brazos nunca», comenta el presidente del club naranja, que, además, también indica: «Va a ser muy importante el tema del apoyo institucional, de los socios y de los patrocinadores porque hay que reestructurarlo todo un poco para poder seguir disfrutando al máximo de este club y de la nueva competición. El tema del campo es uno de los asuntos importantes que necesitamos tratar y solucionar porque jugar en Segunda RFEF no es lo mismo que hacerlo como hasta ahora en Tercera, ya que te piden unas instalaciones más adecuadas y un mínimo de graderío, por lo que hay que darle un plus, puesto que llevamos con las mismas instalaciones desde hace 20 años y lo único que se ha cambiado es el césped y la iluminación. Después del día 16, cuando el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento tome posesión, nos reuniremos para hablar y ver cómo se gestiona eso».