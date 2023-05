Los Campeonatos del Mundo de Triatlón Cros que se disputaron este viernes en Sant Antoni finalizaron con victorias para el francés Felix Forissier en la prueba élite masculina y para la italiana Sandra Mairhofer en la femenina. A falta de la última jornada del domingo, día en el que tendrá lugar el Mundial de Larga Distancia en Vila, España continúa liderando el medallero del Campeonato del Mundo Multideporte Ibiza 2023. La Triarmada supera al resto de selecciones después de las dos medallas de oro conquistadas por Mario Mola y Cristian Fernández, junto al bronce de Eva García.

En el Mundial de Triatlón Cros celebrado este viernes con salida en Caló des Moro, Marina Muñoz y Rubén Ruzafa se quedaron cerca de las medallas después de finalizar ambos en la quinta posición en la meta ubicada en la zona de ses Variades. La competición contó con unas distancias de 1.000 metros de natación, 19,6 kilómetros de ciclismo de montaña y 6 km de trail running para las categorías elite/sub23 y grupos de edad (la mitad para los júnior y el paratriatlón).

La prueba de triatlón cros reunió a más de 375 deportistas entre todas las divisiones. El ibicenco Aritz Rodríguez se proclamó campeón en su grupo de edad (25-29) con un tiempo de 1:50:10.

Rubén Ruzafa, el mejor español en línea de meta, lamentó que las fuerzas no le acompañaron en el tramo de BTT: «No tuve buenas sensaciones en la bici, intenté recuperar posiciones, pero no pude hacerlo y me di cuenta de que se me iba a escapar el podio».

Por su parte, Marina Muñoz se mostró muy satisfecha tras cruzar la meta: «Estoy muy contenta, sobre todo de mi segmento de natación, salí muy bien del agua, pero en la bici me pasaron y no pude recuperar después en la carrera a pie».

Otros componentes del equipo nacional fueron Marta Borbón, que concluyó séptima, y Kevin Viñuela, 14º, en una prueba que en categoría masculina dejó la imagen de los hermanos Forissier abrazados tras cruzar la meta con Félix campeón y Arthur bronce, mientras el checo Cokar se colgó la plata. En categoría femenina la italiana Sandra Mairhofer se proclamó campeona mundial, mientras que la suiza Loanne Duvoisin se hizo con la plata y la francesa Alizee Paties logró el metal de bronce.