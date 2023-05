Eva García, en duatlón cross, da a España la tercera medalla en el Mundial de Ibiza

Los buenos presagios que se vaticinaban para la delegación española de cara a la jornada de competición de este miércoles en Sant Antoni, en su estreno como sede del Mundial Multideporte de Ibiza 2023, se acabaron cumpliendo con la llegada de un nuevo éxito para el deporte nacional en la prueba de la modalidad de Duatlón Cross.

Tercer mundial del Multideporte de Ibiza, y tercera medalla para la ‘Triarmada’ española. Y es que la deportista castellanomanchega Eva García se sumó ayer a la lista de grandes nombres en esta cita mundialista y se hizo con brillantez con la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Duatlón Cross. La competidora española saboreó con gusto la gloria de su tercer puesto después de protagonizar un final épico, rebasando en los últimos metros de la carrera a su rival más directa por entrar en el podio, la eslovaca Kristina Lapinova.

«Todo el equipo me estaba animando, diciéndome que no podía dejar escapar la medalla. Yo sabía que la eslovaca era muy buena corriendo, y no sé ni cómo, pero he hecho un sprint en el que casi me muero, pero que me ha servido para ganar la medalla», declaró al término de la prueba Eva García, que solo pudo ser superada por la suiza, Anna Zehnder, que se hizo con la medalla de plata y por la holandesa Diede Diederiks, que se colgó el oro.

«Estoy muy contenta, el triatlón es mi pasión y esta es mi primera medalla en un campeonato del Mundo en categoría élite», apuntó la flamante medallista de bronce en Duatlón Cross, tercer metal que recaba la representación española en este Mundial de Multideporte en tierras ibicencas.

Además, hay que destacar también en la jornada de ayer en Sant Antoni la grandísima competición de toda la ‘Triarmada’ en el Duatlón Cross, con Enara Oronoz quinta, Sergio Correa sexto, Rubén Velázquez séptimo y Aleix Sellarés décimo, es decir con todos los españoles haciéndose un hueco dentro del ‘Top-10’.

La ‘Paratriarmada’ da la talla

Y si en categoría élite fue un gran día para los nuestros, no lo fue menos para la cantera de la ‘Paratriarmada’, ya que en la categoría Sub-23 Francisco Javier Prados se adjudicó la medalla de oro y Arnau Monzonis la de plata, mientras que en la categoría júnior se cosecharon otros dos metales más de la mano de Isabel Navarro, oro, y María Barceló, bronce.

Asimismo, la ‘Paratriarmada’, por su parte, también dio la talla y sumó tres nuevos metales para el deporte español en Ibiza, con los oros de Ricardo Martín (PTS2 Men) y Raúl Zambrana (PTS3 Men) y una plata de José Antonio Abril (PTS4 Men).