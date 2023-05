Tercer mundial del Multideporte de Ibiza, y tercera medalla para la triarmada española. Y es que este miércoles, la castellanomanchega Eva García, se he hecho con la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Duatlón Cross y lo ha conseguido tras un final épico, rebasando en los últimos metros a su rival por entrar en el podio, la eslovaca Kristina Lapinova.

“Todo el equipo me estaba animando, diciéndome que no podía dejar escapar la medalla. Yo sabía que la eslovaca era muy buena corriendo, y no se ni como, pero he hecho un sprint que casi me muero, pero me ha servido para ganar la medalla. Estoy muy contenta, el triatlón es mi pasión y esta es mi primera medalla en un campeonato del Mundo en categoría élite, declaró Eva García”, que solo pudo ser superada por la suiza, Anna Zehnder que se hizo con la plata y la holandesa Diede Diederiks, oro.

Cabe destacar la grandísima competición de toda la Triarmada en el Duatlón Cros, con Enara Oronoz 5ª, Sergio Correa 6º, Rubén Velázquez 7º y Aleix Sellarés 10º, es decir todos los españoles entraron en el top ten. Y si en categoría élite fue un gran día para los nuestros, no lo fue menos para la cantera de la Paratriarmada. En categoría sub 23 Francisco Javier Prados se adjudicó la medalla de oro y Arnau Monzonis la plata y en junior cayeron otros dos metales más de la mano de Isabel Navarro, oro y María Barceló bronce.