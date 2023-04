Michelle Vesterby: «Ibiza es un gran lugar para albergar eventos deportivos»

La triatleta danesa Michelle Vesterby (Herning, 26-09-1983) estará en Ibiza el próximo 23 de abril para ejercer como cabeza de cartel de la segunda edición del Triathlon of Senses y ser la gran atracción de una emocionante cita deportiva en la isla en la que la afamada deportista nórdica arrancará este año su temporada de triatlón y afrontará su vuelta a la alta competición (Ironman World Championship 2023), según explica a Diario de Ibiza, tras haber dado a luz a su segundo hijo.

¿Qué sensaciones tiene de cara a su próxima visita a Ibiza?

No puedo esperar, he estado allí en la isla antes, pero eso fue por otra razón... Estuve allí antes de convertirme en triatleta para ir de fiesta. Ahora puedo ver la verdadera belleza de la isla. Para mí, nadar, andar en bicicleta y correr en un lugar, eso realmente me permite ver y experimentar el destino. El complejo Six Senses es impresionante y no puedo esperar para disfrutar de sus instalaciones deportivas durante el fin de semana de la carrera.

¿Cómo afronta su participación en el Triathlon of Senses?

Para mí, este evento se trata de encontrar esa energía de carrera. Me encanta esforzarme en la competición y en el entrenamiento, así que espero ver dónde está mi estado físico y disfrutar de estar en el campo con los demás.

¿Qué objetivos se marca en esta experiencia en la isla?

Solo espero pasar un buen rato: probar mi forma y encontrarme con un gran triatlón en un lugar increíble. ¡Hay algunas buenas colinas, así que será divertido! Quiero hacer un buen esfuerzo ese día, aprender un poco sobre la isla de Ibiza y darme un buen baño en el mar.

¿Qué opina del impulso de la celebración de las pruebas de triatlón y cómo cree que puede influir en la isla?

Me encanta. Ibiza es un gran lugar para albergar eventos deportivos: es fácil llegar a él y es súper hermoso. Creo que es genial que un deporte pueda conectar a las personas y con la energía de la isla, qué mejor lugar para estar afuera, estar activo y sentirse vivo.

¿Cómo es su preparación para encarar una prueba de estas características?

Estoy entrenando lo mejor que puedo para volver a la mejor forma de mi vida, así que me preparo como para cualquier otro evento, solo entreno, disfruto el proceso y me encanta visitar nuevos lugares con mi deporte.

¿En qué momento de forma está y cómo afronta esta prueba en Ibiza?

Para mí, volver después de mi segundo embarazo, es una excelente manera de volver a competir con facilidad. El triatlón y el deporte en general tienen que ver con conectar a las personas con un estilo de vida activo.

¿Cómo se plantea su carrera deportiva de cara al futuro?

Pues, después de dar a luz por segunda vez, seguro que mi vida es diferente a la anterior, pero tengo grandes planes. Ya tengo mi plaza para el Campeonato del Mundo de Ironman en Kona en octubre y tengo grandes objetivos. Mi mejor lugar es un cuarto puesto y espero estar cerca de esto nuevamente. Así que me siento más y más fuerte todos los días, pero trabajando lentamente y de forma inteligente. Estoy disfrutando cada día y con el proceso. Eso es muy importante para avanzar ya sea en el caso de un atleta nuevo o de uno experimentado.

¿Qué le diría a las chicas jóvenes de la isla que están empezando ahora en el mundo del triatlón y de la competición?

Que es un gran deporte y que recuerden divertirse. Que disfruten el proceso. Nunca mires a nadie más que a ti mismo y confía en ti mismo. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes.

¿Qué retos le quedan aún por cumplir?

No estoy segura, pero probablemente voy a hacer algo extremo cuando termine con el deporte. Un triple Ironman, o una carrera a través de América. ¿Quién sabe? Eso es lo asombroso del deporte, que siempre hay otro objetivo.