El Class Bàsquet Sant Antoni tiene este sábado un complicado partido, en el penúltimo duelo de la fase regular del grupo Este de la LEB Plata. El conjunto de Portmany visita la pista del CB Prat, líder de la conferencia y que lleva doce victorias consecutivas. Los isleños, que ya tienen asegurada desde hace semanas su presencia en el ‘play-off’ de ascenso a la LEB Oro, podrán medir su nivel, aunque sin forzar la máquina demasiado. El encuentro se jugará a las 18.15 horas en el Pavelló Joan Busquets, en El Prat de Llobregat.

«Es un partido importante para nosotros para encontrar sensaciones de cara al ‘play-off. Nos enfrentamos, creo, al mejor rival de nuestra categoría», manifestó Carles Flores, entrenador del Class Bàsquet Sant Antoni. «Son líderes y llevan doce partidos ganados, algo que no es por casualidad porque tienen un equipo muy completo. A nivel competitivo, en su casa son muy duros. Meten una media de 90 puntos, con muchos triples. Es un equipo muy completo en todas las facetas del juego», añadió sobre el rival.

«Llegamos después de, probablemente, la semana más complicada de la temporada. Estamos trabajando bien y el equipo está seguro con las cosas que hace, pero ha habido bajas de jugadores y no se ha podido entrenar en las mejores condiciones posibles. A pesar de todo, preparamos el partido con la mente puesta en el ‘play -off’, afianzando cuatro conceptos que queremos tener muy claros de cara a competir en las eliminatorias. No tenemos la necesidad imperiosa de ganar al Prat. Si lo podemos hacer, iremos a por ello; si no, tenemos que trabajar para que el equipo esté bien en la fase de ascenso», comentó también Flores.

El Class Bàsquet Sant Antoni afronta este choque con una racha de tres victorias consecutivas. El pasado fin de semana pasó por encima del Gran Canaria B, al que superó por un contundente marcador de 72-92. Por su parte, el Prat arrolló al CB Cornellà por 101-71.