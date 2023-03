La Peña resuelve el derbi y se pone a cuatro puntos del líder

La Peña Deportiva ganó (2-0) este domingo ante un muy combativo Mallorca B. Con este triunfo, sumado al empate del Teruel ante el Espanyol B (1-1), el cuadro de la Villa del Río se sitúa a solo cuatro puntos del conjunto aragonés, líder del grupo.

A pesar de que la Peña era el claro favorito para hacerse con la victoria al enfrentarse al colista de la competición, el Mallorca B puso en apuros a los pitiusos, tal y como anticipó Manolo González en la rueda de prensa del pasado viernes.

Para hacerse con los tres puntos, el conjunto peñista sufrió para derrotar a un filial bermellón que se mostró muy sólido en defensa, especialmente en el primer tiempo.

De hecho, el equipo ibicenco, a pesar de ser el poseedor casi exclusivo del esférico desde el pitido inicial, careció de oportunidades manifiestas de gol a lo largo de los 45 primeros minutos, más allá de un centro chut de Toni Ripoll que obligó a intervenir al cancerbero visitante Pere Joan.

Sin embargo, tras el paso por los vestuarios, poco tiempo tardarían los pupilos de Manolo González en inaugurar el marcador. De este modo, en el minuto 50, Sergio Montero enviaba al fondo de la red visitante un inexpugnable testarazo tras un centro lateral medido.

Con esta diana, la primera del centrocampista barcelonés con la camiseta peñista, el partido dio un giro de guión, puesto que el Mallorca B se vio obligado a abandonar su extremado juego conservador en busca del empate.

No obstante, los mallorquinistas fueron a por el tanto de la igualdad con mucho más corazón que ideas. Tanto es así, que prácticamente no consiguieron inquietar a Edu Frías. En este sentido, las únicas excepciones fueron un potente zurdazo que blocó el arquero catalán y un disparo lejano del jugador ibicenco Adrián Montalbán que se marchó rozando la escuadra.

Mientras que el Mallorca B iba en busca del empate, los ibicencos esperaban su gran oportunidad para matar el partido a través de algún contraataque.

La sentencia, en el 90’

Sin embargo, la sentencia no llegó hasta el minuto 90 con un desafortunado gol en propia meta del capitán visitante Josep Gayà, en un error de comunicación con el meta Pere Joan García.

Tras este partido los hombres de Manolo González confirmaron su buen estado de forma, con un balance de cuatro victorias en los últimos cuatro partidos disputados.

Además, gracias a dicho triungo la Peña cuenta con un importante colchón de 14 puntos de ventaja en relación con el Terrassa, equipo que delimita la zona que no da acceso a la promoción por el asenso de categoría.

La próxima jornada el conjunto blanc i negre visitará el domingo el estadio del Badalona Futur (12.00 horas) en busca de prolongar su buena racha.

Manolo: «Si lo ganamos todo, seremos primeros»

El técnico peñista Manolo González, a pesar del vital triunfo cosechado en casa ante el filial mallorquinista, no quiso dejarse llevar por la euforia del momento y pidió ir partido a partido y no pensar en el liderato: «Es difícil ganar a cualquier equipo en esta categoría tal y como ya se ha visto hoy, pero lo que tenemos que hacer es ir partido a partido y hacerlo lo mejor posible y ya veremos dónde acabamos a final de la temporada. No obstante, pienso que si ganamos los siete partidos que nos quedan conseguiremos ser primeros y con ello, el ascenso directo a la primera RFEF».