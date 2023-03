La Peña recibe este domingo a un Hércules que viaja muy ‘tocado’ a Santa Eulària

La Peña Deportiva, relanzada en la carrera por las primeras posiciones de la clasificación tras su victoria del pasado fin de semana en el campo del UD Alzira (1-2) , dispondrá este domingo de un buena oportunidad para sumar otro triunfo clave en casa frente a un rival de postín, como es el Hércules de Alicante, un adversario que llegará a Santa Eulària muy mermado por las bajas, lo que puede suponer una cierta ventaja para los peñistas que deben aprovechar como sea para hacerse con los tres puntos en juego.

Lolo Escobar, técnico del conjunto alicantino, no tiene desde luego una papeleta fácil este domingo en el campo de la Peña Deportiva, ya que entrenador del Hércules cuenta a día de hoy con cinco bajas seguras para este encuentro más la ausencia de larga duración de Nico Espinosa. Así pues, la dificultad y la necesidad para los de Lolo Escobar en este duelo contra los de Manolo González es máxima si tenemos en cuenta que el Hércules es un equipo que estaba llamado a luchar por el ‘play-off’ de ascenso a inicios de la temporada, pero al que no le están saliendo las cosas deportivamente todo lo bien como hubiera deseado.

Y es que los alicantinos, que marchan actualmente en la octava posición con 34 puntos, a nueve de la Peña Deportiva, que está en la tercera plaza, han perdido tres de los últimos cuatro partidos disputados y se van quedando con un mínimo margen de fallo para conseguir una plaza de ‘play-off’ de ascenso en los diez partidos que quedan.

El Hércules se presenta en cuadro

Así las cosas, para esta visita a Santa Eulària, cabe destacar que Diego Jiménez no llegará tampoco a tiempo para este partido. No ha entrenado en toda la semana y no viajará a Ibiza con el resto del equipo. Sus molestias musculares ya le privaron de jugar el pasado domingo en el Rico Pérez ante el Mestalla y tampoco está claro que esté disponible para la próxima semana ante el Formentera . Tampoco estará César Moreno, que todavía se perderá al menos dos partidos más. Su puesto será nuevamente ocupado por Maxi en el centro del campo.

Tres sancionados tendrá el técnico blanquiazul para el encuentro de este domingo: Cedrés, Raúl Ruiz y Roger Riera. El primero recibió un castigo de cinco partidos del Comité de Competición y no regresará hasta el 16 de abril ante el Olot si Lolo Escobar opta por darle minutos. En el caso de los defensas, se perderán solo este partido tras cumplir el lateral el ciclo de amonestaciones y por la doble amarilla del central.

Sea como sea, la Peña parte de inicio con algo de superioridad a su favor en cuanto a efectivos y tiene que aprovechar esa circunstancia para hacerse con una victoria esta jornada ante su afición.