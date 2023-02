Los atletas David Grille y Gloria Tejado brillan en la Cursa Flor de l’Ametller

Los atletas David Grille y Gloria Tejado, del Club Atletisme Pitiús y del Club Atletisme Santa Eulària, respectivamente, fueron los campeones de este domingo entre los absolutos de la popular Cursa Flor de l’Ametller, celebrada por la mañana en la localidad de Santa Agnès. Esta carrera llegó este fin de semana a su undécima edición con alrededor de 250 participantes, una cifra menor que en otras ediciones pero nada despreciable teniendo en cuenta todos los eventos que tuvieron lugar en el día de ayer, como los relacionados con el Carnaval.

Esta cita de atletismo estuvo organizada por el Club Atletismo Sa Raval conjuntamente con el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany. José Gutiérrez ‘Pepillo’, presidente del club de Sa Raval, se mostró satisfecho con el balance de las pruebas: «La mañana ha ido muy bien teniendo en cuenta todos los eventos que había programados. Teníamos cerca de 300 inscritos y salieron un total de 250 y pico atletas entre todas las categorías, así que aunque haya sido una cifra menor que en años anteriores cuando no coincidía con nada, la verdad es que estamos bastante contentos».

«El tiempo acompañaba y los almendros estaban en flor, así que ha sido una mañana bastante agradable», añadía ayer Gutiérrez en conversación con este diario. Las circunstancias fueron diferentes en la edición anterior, cuando, debido a la fuerte lluvia, solo se pudo llevar a cabo la carrera de absolutos, la principal. Esta vez se han podido desarrollar con normalidad las otras dos carreras: una de cinco a ocho años en una distancia de 300 metros para la categoría sub 8 y otra 1.000 metros para las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Ambas se celebraron a las 10.30 y 10.45, respectivamente, y fue a las 11.30 horas cuando se dio el pistoletazo de salido a la prueba principal, pensada para el resto de categorías (hasta máster 55), y con un recorrido de, aproximadamente, 7.500 metros. El tiempo máximo para terminar la prueba era de una hora, y lo lograron alrededor 170 atletas.

Carrera absoluta

Grille fue el primer clasificado, registrando un tiempo de 26 minutos y 29 segundos, por lo que llegó once segundos antes que el segundo clasificado: Rubén Torres, del mismo club que el campeón.

Entre las féminas la medalla de oro fue para Tejado con un tiempo de 30:56, con una amplia ventaja sobre la segunda clasificada, Aitana López (33:30), que es del C.A. Pitiús.

Finalmente, los bronces fueron para Daniel González, de Sa Raval, en la modalidad masculina (27:01), y para Laura Serra, del Club Atletismo Ibiza, entre las mujeres (34:47).

En cuanto a la carrera de 1.000 metros, lograron llegar al podio, por este orden, Pep Tur (03:02), María Cabello (03:13) y Paulo Porto (03:14), de manera que la segunda clasificada fue, a su vez, la primera fémina en llegar a la meta.

Finalmente, en la carrera de 300 metros, los tres primeros clasificados fueron Lucas Di Francesco (01:12), Kalen Arias (01:15) y Emma Romero (01:16), quien, por tanto, además de ser la tercera clasificada de la general, fue la primera entre las mujeres.