El Ayuntamiento de Ibiza ha asegurado a este diario que el CD Ibiza no había comunicado al Patronato Municipal de Deportes el entreno de este sábado por la mañana en las instalaciones de Can Misses 3. Un entrenamiento en el que los jugadores rojillos han coincidido con la celebración de unas pruebas de atletismo, lo que ha generado duras críticas por parte del Cedé, que al cabo de unas horas ha emitido un comunicado para denunciar esta situación. Sin embargo, desde el equipo de gobierno local destacan que no se había comunicado nada: "Hemos podido comprobar que los servicios técnicos y operarios encargados de preparar las instalaciones del Patronato de Deportes no tenían constancia de este entreno del CD. Si hubiera sido así, lo hubiésemos coordinado, como siempre. Del control de atletismo sí teníamos constancia y estaba todo preparado", señalan fuentes del equipo de gobierno.

"Se tiene que comunicar para que el Patronato pueda coordinador todo y no se ha hecho. Solo teníamos constancia del control de atletismo", reiteran las mismas fuentes. Desde el CD Ibiza señalan que no tienen contacto con el Patronato: "Y esto es porque desde el Ayuntamiento nos dijeron desde el principio que cada semana que tuviésemos que pedir entrenar en el campo, lo hiciésemos directamente con la UD Ibiza". "Es la UD quien nos dice qué día podemos entrenar, que nos dio la opción del sábado", añaden desde el club rojillo.