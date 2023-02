La organización de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano ha anunciado para la edición de este 2023 que contará con la participación, por segundo año, del exciclista profesional Óscar Pereiro, campeón del Tour de Francia en 2006. "Es una verdad incontestable que quien participa una vez en la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano, repite. La ronda por etapas tiene una magia especial y si no, que se lo pregunten a Óscar Pereiro, que vuelve a calzarse el maillot para regresar en Semana Santa a Ibiza", señalan desde la organización de la ronda ibicenca.

El campeón del Tour de Francia de 2006 se hizo de rogar y finalmente participó en 2022. Ahora, un año más tarde, sigue buscando con quién participar en la prueba por etapas más famosa. “La primera vez no logré encontrar compañero y espero que en 2023 disfrute de la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano en pareja. Siempre digo que quien me quiera, que me solicite. Eso sí, tendría que ser alguien que vaya con mi misma actitud. Respeto a los que van a competir, pero me gusta tomarme la Vuelta como algo más tranquilo. Poder disfrutar de los paisajes que ofrece la isla, de su clima, de lo que ofrece cuando termina la etapa… Ir acompañado es diferente. Quiero tener esa sensación de poder ayudar a mi pareja a conseguir el objetivo juntos”, ha señalado Pereiro respecto a sus planes para esta edición.

Mucho más que una prueba competitiva

Se trata, sin duda, de una prueba que no solo es su parte competitiva. “Es la típica prueba en la que participas y ya estás deseando repetir. Tiene algo especial. Es un rollo totalmente diferente. No siempre acompaña el clima, pero al año pasado fue espectacular. Pudimos disfrutar de una temperatura increíble, rodando a través de los recorridos que diseña la organización, con los paisajes más asombrosos de Ibiza como fondo… Sencillamente, lo tienes todo", ha asegurado el exciclista, que también ha manifestado: “Lo mejor es esa sensación de que se mezcla la competición con el buen ambiente. Sientes que estás en familia. Y tienes la opción de ir a por la victoria o, como es mi caso, a vivir una experiencia única. No sé quién se lo querría perder. Mientras pueda, está marcada en rojo en mi calendario”, ha querido añadir respecto a la prueba.

La Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano está ya preparándose para la cuenta atrás. Este año debutará el tricampeón del Mundo Óscar Freire y, ahora, se suma Óscar Pereiro como segundo ciclista confirmado.

Para todos los interesados en entender qué es lo que ofrece en Ibiza la mejor prueba por etapas de MTB, aún está abierto el plazo de inscripción en www.ibizabtt.com.