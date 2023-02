«Es algo muy grande ser presidente del Portmany en el año del centenario»

La Sociedad Deportiva Portmany vive hoy, 17 de febrero, uno de los días grandes dentro de su programa de actos y celebraciones para conmemorar en este 2023 el histórico centenario de su fundación. La afición ‘portmanyina’ se prepara para lucir este viernes sus mejores galas y para disfrutar esta tarde en el Municipal de Sant Antoni, a partir de las 19.00 horas, de una auténtica fiesta deportiva de gran trascendencia para el club y para todo el fútbol pitiuso. No en vano, esta tarde se espera gozar de toda la emoción y del enorme espectáculo que representa la celebración y disputa del partido amistoso de veteranos en homenaje a la SD Potmany por su centésimo aniversario, que jugarán para deleite de los aficionados una selección de famosos exfutbolistas de Primera y un equipo formado por jugadores y exjugadores de la entidad ‘portmanyina».

Con todo a punto para que se levante el telón esta tarde y para que el balón eche a rodar por el césped del campo de Sant Antoni, Nacho Andrés, presidente de la SD Portmany, explica a Diario de Ibiza que se espera que este partido de veteranos por el centenario del club se convierta en un evento completamente multitudinario, ya que, al ser de entrada gratuita para el público, se ha previsto contar con un aforo para albergar una asistencia de alrededor «de un millar de aficionados».

«El partido de veteranos es de entrada gratuita y con la inversión que se hizo con el Ayuntamiento cuando los asientos, se redujo la capacidad del aforo en algunas localidades, pero yo creo que unas mil personas pueden caber tranquilamente entre el campo y la terraza del bar», confirma el máximo dirigente del club sanantoniense, que confiesa sentir un gran «orgullo» personal por tener el honor y el privilegio de ser el presidente al que la historia le ha encargado organizar la conmemoración de los actos festivos por los 100 años que cumple la entidad.

«Para mí, y lo he dicho desde el primer día en el que supe que me tocaba ser el presidente del centenario de la SD Portmany, es algo muy grande y muy emotivo. Llevo en el rojo de mi sangre el rojo del Portmany, valga la redundacia, porque de toda la vida mi familia ha estado vinculada con el Portmany, desde mi abuelo a mis padres y a mis hijos. Ahora mismo mis hijos están jugando en el club y para mí es un orgullo. No lo podría ni haber soñado ni tan siquiera cuando empecé, con dos o tres años, a corretear por ese campo, que antes ea de tierra y ahora es de césped», asegura el presidente de la SD Potmany, antes de destacar también al respecto: «Si cuando yo jugaba en las categorías de base me hubieran dicho que iba a ser yo el presidente del centenario no me lo hubiera creído. Para mí es un sueño hecho realidad. Es mucha la responsabilidad, pero vamos, poco a poco, haciendo todos los actos. Y de momento las cosas van saliendo bien. Yo solo espero que, al final, todo el mundo esté contento con todo lo que hemos llevado a cabo con la ayuda de mucha gente y con la comisión del centenario, que se ha volcado en todo y es de agradecer».

Asimismo, aprovechando el tirón de la presencia en el Municipal de Sant Antoni de las veteranas estrellas del fútbol nacional Nacho Andrés adelanta que esta tarde se va a poner en marcha por parte del club una actuación solidaria de ayuda a los damnificados por el reciente terremoto de Turquía y Siria.

«Este es un partido abierto para todo el mundo, para la gente de Sant Antoni y para toda la isla en general. Y por eso decidimos que sería de puertas abiertas. Y aprovechando que hoy esperamos contar con un numeroso público con la celebración del partido de veteranos del centenario vamos a poner en marcha una iniciativa solidaria paa ayudar un poco para recoger mantas por lo que ha pasado en Turquía y Siria», informa Nacho Andrés, al tiempo que comenta. «Ese es el objetivo, ya que no todos los días se ve de cerca a jugadores de esta calidad, con esos nombres y con ese historial Y si es para que lo disfrute toda la isla, nosotros desde la SD Portmany nos sentimos más que encantados de poder ayudar».

Inmortalizar este centenario

Mirando al futuro, Nacho Andrés, como actual presidente de la SD Portmany, suspira al pensar en lo que deparará el futuro y en la celebración de un posible bicentenario del club sanantoniense, algo, que aunque está muy lejos aún de atisbarse y que a todos se nos escapa a la hora de imaginar, si que desea que puedan conmemorarlo las próximas generaciones de sanantonienses con el mismo entusiasmo que hoy y con el recuerdo inmortalizado de lo emotivos e importantes que fueron estos días de nuestro presente para todos los aficionados del equipo portmanyí.

«Todo lo que estamos haciendo lo estamos dejando reflejado a través de las fotografías, de los artículos de prensa y de todas las redes sociales en general, que es lo que más se mueve ahora, para que se recuerde en el futuro, ya que no nosotros no creo que volvamos a ver otros 100 años de la SD Portmany, que se dice pronto.», suscribe Nacho Andrés, que también manifiesta: «Ahora, una vez que lo estás viviendo, te das cuenta del peso la historia y de lo grande que es el Portmany. Y aunque sea un club humilde y de pueblo, como aquel que dice, tiene un peso muy grande cuando hurgas en su pasado y en su presente».

Un gran elenco de jugadores veteranos de talla mundial se citan en Sant Antoni

Está confirmada hoy la presencia de futbolistas como Senna, Capdevila, Alfonso o Martín Vázquez. Todo está listo en Sant Antoni para que esta tarde, a las 19.00 horas, se celebre el esperado encuentro de veteranos, plato estelar de los actos del centenario de la SD Portmany.

Impulsado por Juan Mesa ‘Labi Champion’, en colaboración con José Antonio Camacho, Fernando Zambrano y representantes de la SD Portmany, con el apoyo del Ayuntamiento portmanyí y el Consell de Ibiza, el partido entre el equipo de veteanos de la Asociación Española de Futbolistas (AFE) y una selección del club sanantoniense promete muchas emociones fuertes para los presentes.

«Lo que queremos es que este partido sea también una fiesta para todo el fútbol pitiuso, aprovechando que somos nosotros los homenajeados por nuestros 100 años», detalla Nacho Andrés, presidente de la SD Portmany, que además apunta: «Es uno de los actos principales para conmemorar el centenario. Nunca pudimos pensar, cuando empezamos a organizarlo todo, que tendríamos aquí a jugadores de la talla de los que van a venir a enfrentarse a una selección de veteranos del club. En principio están confirmados todos los futbolistas que se anunciaron porque no hemos tenido ninguna baja, que ya es de agradecer. Y contaremos con Marcos Senna, Capdevila, Alfonso Pérez, Martín Vázquez, Casquero, Contra, Pavón, Toché, Mista, Jaro o Ricardo, entre otros, que creo que es un elenco bastante importante en cuanto a nombres de grandes jugadores».