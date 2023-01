La ibicenca Pilar Escandell, elegida nueva seleccionadora de Balears de veteranas

La ibicenca Pilar Escandell ha sido elegida por la Federación Balear de Pádel (FPIB) para que ejerza a partir de este año 2023 como nueva seleccionara del combinado autonómico de veteranas, según informó este jueves el ente federativo a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Pilar Escandell, que hasta ahora venía desempeñando el cargo de delegada de pádel en Ibiza y Formentera, inicia así una nueva e ilusionante etapa al frente de la selección balear de veteranas, con la que espera poder alcanzar numerosos éxitos deportivos.

«La verdad es que es un reto que me hace muchísima ilusión y quiero agradecer mucho la confianza que deposita en mí la Federación de Balears», aseguró ayer a Diario de Ibiza la nueva seleccionadora balear de pádel del equipo de veteranas, al tiempo que explicó: «Estoy muy contenta al pensar que todos mis conocimientos y toda la experiencia de toda mi carrera deportiva la voy a poder poyectar ahora hacia un equipo. Y si se pueden conseguir buenos resultados, pues, mejor que mejor, ¿no?».

En este sentido, la extenista y jugadora de pádel de Ibiza se mostró con muchas ganas y muy motivada de cara a comenzar a desempeñar su nueva labor como seleccionadora, ya que ella «siempre» ha estado «en la posición de jugadora».

«Como seleccionadora tengo un reto por delante más en mi carrera deportiva, dado que yo, por un tema de lesiones, estoy fuera del circuito», señaló Pilar Escandell, no sin antes detallar al respecto: «He acarreado durante toda mi carrera una lesión muy grave y de la que aún me estoy recuperando, que es en la rodilla, que me la han tenido que reconstruir de arriba abajo, y todavía estoy en ello. Así que poder estar posicionada como seleccionadora y verlo todo desde otro prisma para poder ayudar y aportar, aunque no sea en la pista y sí desde fuera, pues, la verdad es algo que me hace muy feliz y que me sienta reconocida y muy satisfecha en ese aspecto».

Así las cosas, Pilar Escandell destacó, por otra parte, que se va a entregar por entero en cuerpo y alma a su nueva labor de seleccionadora con la máxima dedicación y esfuerzo.

«Me siento muy agradecida y voy a poner todo el corazón, como siempre, en todo lo que hago. Voy a dedicarme a ser lo más profesional posible y a poder crear un equipo lo más competente. Es verdad que nosotras estamos en Segunda División este año, así que el principal objetivo es subir al equipo a Primera», avanzó con confianza Pilar Escandell.