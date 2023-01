Dennis Nieblas y Joao Bravo ya lucen la camiseta del CD Ibiza como nuevos jugadores de la plantilla

El central Denis Nieblas y el lateral zurdo Joao Bravo ya lucen la camiseta del CD Ibiza como nuevos integrantes a todos los efectos de la plantilla rojiblanca, tras ser presentados oficialmente por el club este viernes en las instalaciones de Can Misses-3.

El experimentado central catalán, de 32 años, que ha jugado, entre otros, en la antigua Segunda B, en Segunda División de Austria, en Primera División de Ecuador o en Primera División de Tailandia, de donde procede, explicó este mediodía en su presentación que ha aceptado la oferta del CD Ibiza porque "después de tres años fuera" de España ya "tenía ganas de volver".

"Cuando surgió la oportunidad de firmar por el Ibiza me informé y los que me transmitió Sergio Tortosa fue muy bueno. Tuve muy buenas sensaciones y me contagió con todo lo que me expresó y con lo que busca el club, que es algo que cuaja con mi personalidad y con lo que yo quiero también", detalló el veterano zaguero, que además señaló que para asegurarse del todo había hablado con el técnico Manu Calleja, con el que coincidió antes en el Toledo: "Conozco al entrenador y sé lo que quiere. Y ese conjunto fue lo que ayudó a que me decidiera a venir. Luego pregunte por el club y todo fueron palabras muy buenas, me hablaron genial del club y de las personas que lo dirigen. Y aquí estoy para ayudarles, para ser uno más y para aportar la experiencia que he tenido tanto en España como fuera. Y sobre todo para poner al CD Ibiza donde se merece estar, que creo que no es ahí abajo".

Mientras tanto, el lateral brasileño Joao Bravo, que se incorpora al club rojiblanco con tan solo 22 años, pero con un amplio bagaje ya en Tercera División y Segunda RFEF con el Avilés, equipo desde el que recala en las filas ibicencas, afirmó en su presentación que viene a la isla a "aportar al equipo" y que le ha gustado mucho el proyecto de la entidad que preside Antonio Palma.

"He hablado con amigos que han estado aquí y me han dicho de este club que son profesionales y que em iban a acoger muy bien. Vengo a aportar en lo que pueda, a crecer y a vivir una nueva experiencia", manifestó el jugador carioca, que puede jugar también como extremo, ya que asegura contar también con una clara vocación ofensiva: "Jugando de lateral tengo mucha profundidad. Puedo aportarle al equipo en ataque y en defensa. Jugando de extremo puedo aportar llegada, asistencias y meter gol. Me gusta aportarle al equipo en lo que pueda, en ataque y en defensa, que es lo más importante en el fútbol hoy en día".