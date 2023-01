Amadeo Salvo acusa a Antonio Palma de mentir y al CD Ibiza de hacer política con Can Misses

Amadeo Salvo cargó duramente este jueves contra el CD Ibiza y su presidente, Antonio Palma, tras la polémica surgida por la organización del partido de Copa del Rey que enfrentó ayer a los rojillos frente al Real Betis en Can Misses-3 en lugar del Estadio de Can Misses.

El presidente de la UD Ibiza, club que tiene la concesión del recinto municipal desde junio de 2021, calificó las manifestaciones realizadas por su homónimo de «falsas y en algunos casos malintencionadas» cuando consideró inasumibles los costes, señalando que «multiplicaban por cuatro» lo que tenían previsto.

Salvo compareció de forma telemática [al no encontrarse en la isla] «no por entrar en una guerra» sino «por respeto al club y a sus casi 4.400 abonados», indicó.

El responsable celeste negó que su club pidiera «más de 100.000 euros» al CD por la organización del partido de Copa y cifró la cantidad «real» en torno a los 35.000 euros, más «el doble como depósito, que se les devolvería en 48 horas», un aval que comparó con los que se depositan para el alquiler de una vivienda. También le transmitió la obligatoriedad de tener un seguro de responsabilidad civil, en caso de accidente, que valoró entre «200 y 300 euros por 24 horas».

Tras hacer un resumen de la cronología de los hechos hasta la reunión del pasado día 29 para acordar la cesión el Estadio Can Misses al CD Ibiza, desveló que pidió a sus interlocutores «dejar los móviles fuera» y firmar «una hoja y media» de confidencialidad «porque en el último año y medio su club ha filtrado a la prensa cualquier comunicación hecha por burofax, un documento privado entre dos clubes». «Les taché de desleales, porque eso es una deslealtad. No me fío de ellos porque filtran esas comunicaciones», remarcó Amadeo.

«Lo teníamos todo preparado y al igual que hubiésemos hecho con otro club, le pusimos encima de la mesa todo lo que se necesita para abrir el campo, que ya no es el antiguo Can Misses. Además, hay unas exigencias que vienen marcadas por la ley del deporte y por LaLiga», destacó antes de recordar que con la Real Federación Española de Fútbol y el Consell Insular sí se ha acordado la cesión del estadio para la celebración de dos partidos de la selección española femenina de fútbol la próxima Semana Santa.

«Que un club de cuarta división quiera someter al Ayuntamiento y a un club profesional a sus caprichos o anhelos no tiene sentido», añadió antes de admitir su «sorpresa» por que un club que le tiene «denunciado» le pida jugar «en su campo». «Es curioso, es como si el vecino te denuncia y luego te pide la cocina para cocinar. Le pides que pague el gas, como mínimo. Y luego las filtraciones no tienen sentido. Lo de desleal se lo dije a la cara. Es muy feo que les contestes a un burofax y te lo publiquen. Es que es todo acoso y derribo, todos somos los culpables de sus males. Vender otra realidad política es una desfachatez, pero se les ve el plumero», argumentó en su dura réplica el presidente de la UD Ibiza.

«Pastillas para mentir» y el PP

En una comparecencia de más de una hora y media de duración, el presidente de la UD Ibiza acusó a Antonio Palma de «tomar pastillas para mentir» por lo que dijo en sus recientes comparecencias públicas el responsable rojillo: «¿De verdad cree que les iba a robar dinero? Eso solo cabe en una cabeza enferma», añadió. «Si mal no me equivoco, este señor no tributa en España, reside en Suiza. Yo sería incapaz de decirle al alcalde de Ginebra cómo tiene que hacer las cosas y más cuando hago uso de un bien público como es Can Misses-3 pagando solo los costes del uso por el mantenimiento del césped como hacen ellos».

Salvó afirmó que los responsables del CD Ibiza y del Partido Popular en el Consistorio, personalizando en el portavoz Jacobo Varela, «dicen chorradas de primero de Primera». Sobre el convenio de exclusividad de Can Misses, aseguró que hay «12 Ayuntamientos en España en los que gobiernan los tuyos donde también tienen exclusividad y concesiones». «Lo que pasa es que los amiguismos en política son muy malos, cuesta muy poco llamar, así que deja de mentir», espetó a Varela, de quien desveló que al tiempo que le critica, le manda ‘whatssaps’ pidiendo entradas para ir a ver partidos de la UD Ibiza.

Durante su intervención, Salvo desgranó todos los gastos que asume por cada encuentro de competición (seguridad, jardineros, personal de limpieza, electricistas, uso del videomarcador, gastos de sonido o de electricidad, incluyendo generadores y el personal sanitario con dos médicos y varias ambulancias), además de contratos con empresas y proveedores que no podía romper para ceder la explotación al CD Ibiza.

Más de 1,1 millones al año por operar en Can Misses en Segunda

Amadeo Salvo cifró entre 1,1 y 1,27 millones de euros el coste operativo del Estadio Can Misses por los 21 partidos de LaLiga y recordó que el club ha llevado a cabo una inversión de 4 millones. «Cuando pidieron que compartiéramos Can Misses les dije que vale, que poníamos 2 millones de euros cada uno y 600.000 de costes operativos», espetó Salvo, quien aseguró que la respuesta de Palma es que su club es «social, aunque quieren convertirse en SAD» y que «la fiesta la tenía que pagar el Ayuntamiento». «Claro, su fiesta, viviendo en Suiza», afeó.

Salvo añadió que la UD Ibiza tiene 15 millones de capital social «para compensar las pérdidas y la inversión de estos años». «El Ibiza es un club que pierde dinero porque tiene que amortizar en dos años 4 millones de inversión. El objetivo es otro, no ganar dinero», indicó tras explicar sobre las gradas supletorias que tienen un contrato de 290.000 euros por los 21 encuentros de liga.