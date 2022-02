A ritmo de goles y de techno hacia la remontada

La dj ibicenca ofreció un espectáculo de música electrónica desde una hora antes del encuentro. La afición celeste respondió y llenó Can Misses a pesar de jugarse un lunes por la noche.

El encuentro, a pesar del horario, registró largas colas para acceder al estadio de Can Misses, donde desde una hora antes del pitido inicial y durante el descanso actuó la dj ibicenca Anna Tur. Al ritmo de los bombos y las melodías de la música electrónica que pinchó la artista internacional, la afición celeste fue calentando motores de cara a otra noche ilusionante para el conjunto local.

La excelente dinámica con la que llegaba el equipo de Jémez, la iniciativa musical del club que preside Amadeo Salvo para amenizar la cita y unos precios populares (entre 10 y 25 euros) hicieron posible la mejor entrada de la temporada en el coliseo celeste, con 4.678 espectadores según las cifras facilitadas por el club.

Sin embargo, la fiesta se truncó muy pronto cuando el Zaragoza comenzó a rentabilizar sus contragolpes. Azón, cumplido el primer cuarto de hora, y Petrovic, con los celestes aún reponiéndose del golpe, congelaron las expectativas de una UD Ibiza sobrepasada en defensa y errática en ataque.

Antes del descanso afloraron los nervios por el 0-2 y Juan Ibiza, uno de los señalados en la retaguardia, se llevó por delante a Bermejo junto a los banquillos provocando una multitudinaria disputa que por fortuna acabó sin consecuencias.

El medio centenar de seguidores maños que acompañaron al Zaragoza en Can Misses estaban mejor que en brazos. Felices por la victoria en la isla y disfrutando con los genuinos ritmos ibicencos de Anna Tur. La afición celeste tampoco bajó los brazos y se rehizo de cara a una segunda mitad en la que pronto recortaría diferencias el conjunto ibicenco por mediación de Sergio Castel quien, con un doblete, selló el empate a los 65 minutos de encuentro al grito en la grada de ‘¡Sí se puede!’. Al final no se pudo, pero la afición se marchó con buen sabor de boca tras ver otro enorme espectáculo en Can Misses.

En velero desde Valencia para ver al Zaragoza en la isla

Cuatro aficionados de la Peña Manuel Torres han navegado durante 17 horas para apoyar a los suyos

Que el fútbol levanta pasiones es un hecho. La última prueba de ello la han protagonizado cuatro aficionados del Real Zaragoza que, para ver a su equipo en el partido de anoche frente a la UD Ibiza, decidieron venir a la isla en velero. Los cuatro valientes son Rafa Auría, Pedro Santos, Luis Colel y Guillermo Pelegrín que pertenecen a la Peña Zaragocista Manuel Torres y han protagonizado uno de los desplazamientos más curiosos de aficionados. En un velero alquilado, de diez metros de eslora y tres de manga, zarparon el domingo por la tarde desde el puerto de Valencia rumbo a Ibiza. Auría explicó a Diario de Ibiza que Pedro Santos y Luis Colel son patrones y los artífices de esta aventura. Guillermo Pelegrín y el propio Rafa Auría no dudaron en sumarse y venir a Ibiza, donde ya habían estado, pero como «turista más normal». Tras diecisiete horas navegando por aguas mediterráneas, ayer por la mañana avistaron tierra y cumplieron su promesa de bañarse en el mar ibicenco en pleno enero.