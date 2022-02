Paco Jémez: «El equipo me ha demostrado su capacidad para no hincar la rodilla»

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, justificó los desajustes cometidos en la primera mitad, que costaron un 0-2 en contra, en defensa de un sistema de juego que prima el fútbol de ataque y el espectáculo. El canario indicó en sala de prensa que los errores «hay que entenderlos como una parte del juego» y que a veces «cuestan goles», goles que «asume como entrenador». «Hay errores que nos son responsabilidad de los jugadores porque ellos hacen lo que les pido en los entrenamientos», subrayó.

Jémez reconoció que la primera mitad no fue «la que todos queríamos y esperábamos» y, «más allá del resultado no ha sido buena de nuestra parte», matizó, antes de admitir que sus jugadores estuvieron «desacertados en los pases aun sin tener presión». «No siempre se puede estar acertado, y aunque suene raro estoy más contento que el día del Málaga o Alcorcón –donde el equipo logró sendas goleadas– porque me han demostrado algo que no habían hecho y es la capacidad de no rendirse y de no hincar la rodilla», argumentó Jémez, que en la segunda mitad sí vio el equipo que quiere. «Valoro la mentalidad y he visto un equipo que es capaz de levantar casi cualquier cosa, si hubiéramos ganado no habría pasado nada, pero levantar una losa del 0-2 es difícil», subrayó.

Asimismo, Jémez valoró el debut de Álvaro Jiménez, que dio «más mordiente y uno contra uno» al ataque celeste, y que junto a sus compañeros fue «importante para darle la vuelta al resultado».

Paco Jémez también se refirió al último día del mercado de fichajes, donde el club ibicenco no pudo concretar la cesión del delantero Raúl García por parte del Real Betis. «No es fácil traer un delantero y sobre todo de nivel. Tenemos la ficha de Bogusz para firmar fuera de plazo a alguien sin equipo. La idea del club y la mía era reforzar arriba, alguien parecido a Sergio. No hemos podido traerlo, seguiremos con lo que tenemos», explicó.