Anna Tur, DJ: «Yo no soy la protagonista, lo son el fútbol y la UD Ibiza»

El partido que enfrentará este lunes a la UD Ibiza y al Real Zaragoza será una auténtica fiesta. Y no por los goles y el espectáculo que ambas escuadras pretenden conseguir sobre el césped de Can Misses. El club ibicenco, en una iniciativa pionera para intentar llenar el estadio en un horario complicado como es el lunes a las 21 horas, ha organizado una actuación de música electrónica a cargo de la ‘deejay’ ibicenca Anna Tur que comenzará una hora antes del pitido inicial y se prolongará durante el descanso del encuentro.

La popular artista de 38 años, considerada la ‘deejay’ ibicenca con mayor proyección internacional, confiesa que la entidad que preside Amadeo Salvo le pidió realizar una actuación «para este partido tan especial», en el que el equipo de Paco Jémez «puede ponerse a un punto del play-off» de ascenso a Primera división. Anna Tur, amante del fútbol, ya había colaborado antes con el club celeste. Lo hizo «musicalizando» junto al afamado Carl Cox el documental emitido por Dazn el año pasado sobre el ambicioso proyecto del club ibicenco, y ha participado en reportajes sobre la irrupción del equipo celeste en el fútbol profesional en medios de tirada nacional.

Ahora, se estrenará pinchando en un espectáculo deportivo para poner de manifiesto el alcance que tienen tanto la música como el fútbol en la proyección de la isla al exterior. Bajo ese mantra comenzó la relación de Anna Tur con el club ibicenco, cuyo horizonte deportivo no parece tener techo. «Sería muy atrevido decir que la temporada que viene la UD Ibiza estará en Primera División, pero va a hacia esa meta a pasos agigantados», asegura la Dj.

«Mucha responsabilidad»

Anna Tur afronta la sesión «con mucha responsabilidad» porque tendrá delante «un público de Ibiza muy variado, de todos los gustos y colores». «No estoy en mi circuito de confort, entonces tengo que encontrar un equilibrio entre lo que es precalentar un partido de fútbol pero sin excederme. Yo no soy la protagonista, lo son el fútbol y la UD Ibiza», confiesa la artista ibicenca, que pinchará «sonidos agradables para agradar a gente de todas las edades y gustos». «Es la primera vez que voy a poner música a un partido de fútbol, lo haré con mucho amor y responsabilidad. No va a ser como una sesión de club, sino más melódica, con intensidad, que estimule las emociones», subraya.

Anna Tur no ha sido ajena a la multitud de bromas y chistes que han proliferado en las redes sociales a cuento de su novedosa actuación en Can Misses antes del Ibiza-Zaragoza. «Ha habido muchas bromas [risas]. Ha sido decir que viene un deejay y ya todo el mundo pidiendo cervezas. Yo no quiero fomentar eso sino acompañar una jornada de fútbol con música», argumenta Anna Tur, que también ha recibido opiniones sobre el elevado volumen que tiene el sistema de sonido del estadio ‘Power Electronics’. «Haré una pequeña prueba de sonido, he oído que el sonido está excesivamente alto, voy a intentar que se ajuste al entorno», señala al respecto.