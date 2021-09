Garrido: «Me gustaría poder entrenar más en Can Misses-3»

«En Can Misses-3 nos hemos sentido muy bien. Pero, sinceramente, me gustaría que pudiéramos entrenar más. Somos un club que estamos haciendo muy bien las cosas y que estamos en pleno crecimiento. Y creo que nos merecemos un reconocimiento. Somos un equipo profesional que se presenta con un solo entrenamiento en su campo, en su casa. Creo que esto se debe estudiar porque necesitamos más entrenamientos en nuestro campo como local», indicó el técnico del conjunto rojiblanco, antes de señalar: «Es nuestro hábitat y tenemos que tener más frecuencia en él porque si no, no es posible y nos dificulta mucho el poder desarrollarnos. Y creo que el club se lo merece porque está haciendo un trabajo excelente. Y los jugadores y el cuerpo técnico que hemos venido creo que tenemos un comportamiento ejemplar en todos los sentidos y merecemos ese reconocimiento con un poquito de más facilidades».

En cuanto al trabajo realizado por su equipo frente al Tarazona, Raúl Garrido se mostró contento y valoró el triunfo logrado en casa, al tiempo que admitió que «siempre hay aspectos a mejorar».

«Evidentemente, nosotros somos los primeros exigentes en que el equipo sea lo más completo posible. Creo que en el cómputo general hemos sido mejores y que hemos hecho un gran partido. Sobre todo, en la segunda parte, en la que hemos sido merecedores de la victoria claramente», manifestó el entrenador del cuadro ibicenco, que también añadió: «Es verdad que ha habido fases de sufrimiento y de pasarlo mal. Es algo que ya habíamos hablado porque esto va a ser así y el Tarazona es un rival que te puede someter y que te requiere de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio».

Sin embargo, Raúl Garrido hizo hincapié en la mejoría del CD Ibiza tras el descanso.

«Esa sensación de inseguridad al final de la primera parte la corregimos tras el descanso. Dijimos que teníamos que estar más tranquilos, reforzamos situaciones positivas que había habido y corregimos a nivel posicional. Y creo que eso nos ayudó a salir más pausados y a tener más el balón. No solo ya a tenerlo mucho, sino tenerlo mejor. El primer gol llegó pronto y luego hemos manejado muy bien el partido. Yo creo que es para estar muy satisfecho», concluyó Raúl Garrido.

El Tarazona, «sin suerte»

David Navarro, entrenador del Tarazona, comentó que «las derrotas nunca vienen bien», y que sabían que venían a jugar a un campo «complicado» y contra «un buen equipo».

«Tengo la sensación de que en los dos goles podíamos haber hecho más. Y creo también que no hemos tenido suerte en momentos puntuales», subrayó.

Marcos García:«Salimos reforzados con esta victoria»

El isleño Marcos García ‘Marquitos’, que se erigió en uno de los grandes protagonistas de la victoria del CD Ibiza ante el Tarazona, aseguró que tras la derrota en Formentera «era muy importante salir enchufados» esta jornada en casa y mantener «la portería a cero».

«El equipo ha hecho un partido muy completo y hemos podido ganar. Hay que seguir en esta dinámica», apuntó el futbolista ibicenco, que además destacó que la victoria ante el Tarazona les «reforzaba mucho».

«Creo que el equipo ha reaccionado muy bien y que ha hecho un gran esfuerzo. Creo que salimos reforzados de este partido», finalizó el isleño.