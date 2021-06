Candela Sánchez: «Al waterpolo le veo un futuro espléndido en la isla de Ibiza»

Candela Sánchez García de la Cruz (Ibiza, 1981) ha vivido casi una década estrechamente vinculada al Club Natación Sant Josep. El club fue fundado oficialmente en 2006 por un grupo de amigos que se reunía para jugar y se le conocía como Club Waterpolo Sant Josep.

Entregada al club tanto en su labor de tesorera, en primera instancia, como en calidad de presidenta en estos últimos cuatro años, Candela Sánchez vive estos días con cierta nostalgia, aunque con la satisfacción del trabajo bien hecho, después de haber dado concluido su ciclo al frente de la entidad. La expresidenta ya retirada de la primera escena, deja paso a una nueva junta directiva, que encabeza el hasta ahora jugador y técnico Diego Barturen, que será la encargada de dirigir el rumbo del club en la nueva etapa que se ha abierto tras las recientes elecciones celebradas el pasado 7 de junio.

Se marcha de la presidencia del Club Natación Sant Josep dejando tras de sí una etapa dorada para la entidad en la que la ha llevado en estos cuatro años a la sección de waterpolo hasta el éxito deportivo y a sentar las bases de un bonito proyecto de cantera. ¿Está satisfecha de su labor y de lo que se ha conseguido al frente del club?

La verdad es que me siento orgullosa de mis años como presidenta porque al poco tiempo de llegar al cargo logramos quedar por primera vez en la historia campeones de Balears de waterpolo con el equipo masculino absoluto y jugar una fase de ascenso en Valencia en 2018. Desde entonces se ha conseguido formar un equipo femenino, por el que llevábamos mucho tiempo luchando, y el crecimiento de la cantera ha sido increíble. Pasamos de ser un club de 25 personas a contar con 130 nadadores.

Una de las cosas a las que más importancia ha dado en su etapa ha sido al fortalecimiento de la base. Le alegrará la importante labor de promoción que ha hecho desde su club por el waterpolo en toda la isla, ¿no?

Exacto. Al final un club depende de la base. Y eso es lo más importante. Es cierto que hay que mantener al equipo de los mayores, pero lo interesante es trabajar con los jugadores desde que son pequeñitos. Tenemos una niña, Eloísa González, que ya ha ido dos veces convocada por la selección y a jugar en el campeonato de España, y a un niño, Joan Ferrer, que también ha sido llamado este año. Eso, la verdad, es que es un orgullo para el CN Sant Josep porque es una satisfacción que sean convocados para jugar y que puedan llegar lejos.

¿Con qué momento de su mandato se queda?

Hombre, queda un poco mal decirlo, pero si me tengo que quedar con alguno me quedo con el momento en que fuimos campeones autonómicos con el equipo masculino. Momento buenos ha habido muchos, pero la verdad es que ese día fue de un subidón y de una emoción increíble y lo viví con mucha intensidad. Fue una sorpresa y una gran alegría para todos y supuso un hecho histórico al ser el primer equipo de waterpolo de Ibiza que se proclamaba campeón de Balears. Al final acabamos todos tirándonos al agua en la piscina y lo cierto es que fue un momento muy bonito con toda la gente que había allí haciendo ruido y cantando. Después fuimos a Valencia a disputar la fase de ascenso y aquella fue también una experiencia muy positiva.

¿Cómo se ve en el futuro y qué cree que le espera ahora al club?

Bueno, yo me retiro un poco de la gestión de la directiva, pero ya les he dicho que yo estoy dispuesta a seguir colaborando de forma altruista. La verdad es que me gusta estar de árbitro en la mesa, o sea, que siempre que pueda seguiré ayudando. Y el futuro del club lo veo bastante bien. Es verdad que somos un deporte minoritario, pero la cantera está impulsada y va aumentando, aunque la categoría alevín todavía no hemos conseguido que esté subvencionada. Aun así, yo soy positiva y creo que se conseguirá que se subvencionen los viajes de los más pequeños y que el club va a seguir creciendo cada vez más. Le veo un futuro espléndido al waterpolo en la isla, aunque lo ideal sería tener algún otro equipo en Ibiza y en Formentera para poder jugar aquí alguna liguilla o algo así.

Deja el club en muy buenas manos, con Diego Barturen al frente, y con Ramón Rosell en la dirección técnica. Eso da tranquilidad, ¿verdad?

Sí, porque el CN Sant Josep se ha convertido en una referencia en Ibiza. La llegada de Diego supuso un gran impulso porque su incorporación fue como un regalo por su experiencia y toda su entrega. Es una persona que siempre aporta mucho. Y con Ramón estamos encantados. Es muy difícil encontrar gente que quiera venir a la isla a trabajar. Y él es una persona muy profesional, muy organizada y que cuenta con una gran experiencia y preparación.