Isabel Coixet de la 8mm als premis Goya

‘Neva a Benidorm’, la sèrie d’HBO ‘Foddie love’ o ‘Elisa i Marcela’. Són les darreres creacions de la directora de cinema Isabel Coixet, la darrera protagonista del mes de febrer del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Enguany, està dedicat a les dones al món del cinema i el mes que acabà dilluns era per a la directores de ficció d’Espanya.

Es podria dir que la carrera al cinema d’Isabel Coixet va començar, segons ha explicat ella en moltes ocasions, amb la seua comunió. En aquell moment li regalaren una càmera de 8mm i amb ella va fer les seues primeres gravacions. En realitat, la seua carrera va començar més tard. I al món de la publicitat, al que es va dedicat després d’estudiar Història. Abans de guanyar premis amb les seues pel·lícules en va guanyar un bon parell pels seus anuncis.

Va debutar a la indústria cinematogràfica l’any 1988 amb ‘Demasiado viejo para morir joven’, obra per la que va estar nominada als Goya com a director novel. La seua primera pel·lícula en anglès va ser ‘Things I never told you’, estrenada l’any 1996 i que li va valer la seua segona nominació als Goya, en aquesta ocasió a la categoria de millor guió original. L’èxit internacional li va arribar uns anys després, amb el drama ‘My life without me’, protagonitzada per l’actriu de Canadà Sarah Polley, amb la que va repetir a la seua següent pel·lícula: ‘The secret life of words’. En ella intervenen també Tim Robbins i Javier Càmara. Aquesta obra li va valdre quatre premis Goya: millor pel·lícula, direcció, producció i guió.

A més de ficció ha rodat documentals sobre Metges Sense Fronteres, la guerra dels Balcans, el desastre del ‘Prestige’, les víctims de la tortura al Xad i un sobre el jutge Garzón pel que va guanyar el Goya a millor documental l’any 2011. A més, es va encarregar del projecte ‘Spain in a Day’, format per vídeos enregistrades per la gent durant un mateix dia: el 24 d’octubre de 2015.

En els darrers anys ha estrenat ‘La llibreria’, basada en la novel·la homònima de Penelope Fitzgerald, i ‘Elisa i Marcela’, una cinta estrenada a Netflix i que explica el cas real del primer matrimoni homosexual del món, signat l’any 1901.

A més dels premis per les seues pel·lícules té la Creu Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, és Cavaller de les Arts i les Lletres de França i Premi Nacional de Cinematografia a Espanya.