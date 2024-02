Almácor: "Me gusta ser feliz, la vida ya es demasiado seria"

Ganar no siempre es lo más importante; que se lo digan a Arturo Miguel Almarcha Corrella, más conocido como Almácor. El joven villenero siempre soñaba con ser el protagonista de las películas que veía de pequeño, y este sueño se ha multiplicado con su reciente participación en el Benidorm Fest.

¿Cómo fueron sus inicios en la música?

Mi carrera profesional como artista comenzó hace dos años. El primer tema lo lancé en 2019-2020. Durante mucho tiempo, me puse excusas a mí mismo para no dedicarme a la música, diciendo que lo haría después de terminar el bachillerato, la universidad, etc. Finalmente, decidí que teníamos que lanzar la primera canción y ver qué pasaba. Cuando la lancé, pensé: "No es para tanto". Eso fue lo que me quitó la excusa que siempre me ponía de no saber por dónde empezar. Abrí un canal de YouTube con mi mejor amigo, quien me ayudaba en todo, y lo compaginaba con el trabajo. Hace un par de años, decidí que quería dedicarme a esto seriamente, y desde entonces me lo he tomado más profesionalmente. Cuando firmé con Universal, mi vida cambió por completo. Y ahora, el Benidorm Fest ha sido todo un espectáculo.

¿Cuándo se va de Villena?

Con 18, hace ya más años que el sol. Me fui a Barcelona a estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Marketing en la universidad, pero no lo vi muy claro y me retiré. Siempre tuve la música en mente, pero me detenía lo que pensaría la gente, especialmente mis padres. Mi padre proviene de una familia de panaderos y siempre ha asociado el éxito en la vida con la educación, ya que él fue el único en su familia que estudió, lo que le permitió llevar una vida más cómoda en comparación con mis tíos, quienes se levantan a las cuatro de la mañana para hacer pan. Siempre me instó a estudiar, así que fue complicado cuando decidí dejarlo para dedicarme a cantar.

¿Le surge la idea de dedicarse a la música desde pequeño?

Sí, recuerdo ver las películas de Camp Rock y decir: "Yo tengo que estar ahí liándola". Veía las películas y me imaginaba siendo el que estaba en el centro de todo. Siempre he tenido claro que quería hacer algo relacionado con la música.

¿El Almácor que se muestra en público es el mismo que en la intimidad?

Soy como me ven. Siempre me gusta estar haciendo bromas y echándome risas con todo el mundo. En la vida, ya pasan cosas demasiado serias como para estar preocupándose por todo. Hay que ser más feliz y estar tranquilo. Siempre he seguido esa filosofía. Creo que en el Benidorm Fest me ha venido bien esa mentalidad, porque si me tomara todo demasiado en serio, no lo habría disfrutado. Cuanto más disfruto las cosas, mejor salen, por eso intento ser auténtico con todo el mundo.

¿De dónde viene el nombre de Almácor?

De mis apellidos. Soy Arturo Miguel Almarcha Corella. Tomé "Alma" y "cor" de ellos. Lo tenía bastante interiorizado porque tengo una sudadera que tenía de pequeño y ya ponía Almácor. Era una forma de tener a la familia presente; pase lo que pase, la familia es lo más importante en la vida.

¿Cómo es ir al Benidorm Fest?

Siempre me había atraído la idea. Es un buen formato que fomenta la diversidad musical y permite descubrir propuestas musicales diferentes. Con el Benidorm Fest, conoces a artistas que probablemente no habrías descubierto de otra manera, ya que no suelen ser del género musical que sueles escuchar. Personalmente, yo paso todo el día escuchando música urbana, así que probablemente no habría escuchado a Rigoberta en mi vida. No me había presentado antes porque sentía que no tenía la propuesta adecuada; para mí, la canción que lleves tiene que representarte. Este último año, mi equipo me lo propuso y justo teníamos el tema. "Brillos Platino" se estaba empezando a cocinar. "Brillos Platino" es como una actitud, es decir, "hoy es mi día".

Comentó que la canción surge después de ir a un concierto de Harry Styles...

Siempre me ha molado mucho él. Decidimos ir a su concierto y sentimos una energía increíble. Es como un festival. Yo pensé que la felicidad que estaba sintiendo quería que las personas la sintieran también. Lo de "brillar" viene de cuando te dicen que te brilla la cara, y supe que tenía que ir por ahí. Le dije a mi productor que quería transmitir esa sensación, pero que fuera con música urbana. El concepto de "Brillos Platino" surgió rápidamente, pero terminar la canción sí que fue algo más complicado.

¿Qué balance hace del Benidorm Fest?

Muy positivo. Ha sido increíble y me ha cambiado la vida, independientemente de si la canción funciona más o menos. Sobre todo, me llevo un grupo de gente increíble; todos los participantes son un diez. He aprendido a trabajar bajo mucha presión. Ahora mismo estoy enfermo, tengo anginas... Hasta el último día, mi cuerpo se ha adaptado bien a la presión y ha respondido de manera impresionante. Parece que no, pero al final lo ven dos millones y medio de personas.

¿Cómo vive el momento del fallo técnico en su actuación?

Cuando estoy allí, dicen que ha habido un fallo, pero no le di mucha importancia. Hubiera estado bien que se hubiera visto entero, ya que para eso lo he trabajado, pero tampoco le di muchas vueltas. Pensaba que habían fallado los efectos, pero luego pensé: "¿Sabéis qué? Lo importante es que lo hemos hecho genial y el trabajo estaba perfecto". TVE pidió disculpas por el error; es un fallo de imagen y le puede pasar a todo el mundo.

¿Se veía con el micrófono de bronce?

Desde el minuto uno todo el mundo se lo plantea. Estaba tranquilo porque sabía que iba a dar el cien por cien. En la final aporté mi granito en género urbano y di lo máximo. A partir de ahí, ya no te toca a ti decidir; está el jurado, el demoscópico y el público. Ya no puedes hacer más, depende de lo que la gente quiera. Vaya quien vaya, la va a romper, Nebulossa lo va a romper. Mi carrera no se acaba con esto; ahora es cuando ha cogido más fuerza. Es una locura el apoyo que tengo de la gente.

¿Por qué llevar tanto Villena al festival?

Estoy muy orgulloso de lo que hacemos en Villena, de las Fiestas de Moros y Cristianos, de la gente... Siempre me ha dado mucho cariño. Siento que es algo bonito que llevar. Jugaba en el Villena CF, le tengo un cariño especial. Colamos la camiseta en la final.

¿Con qué sitio de Villena se quedaría?

Me quedaría con el Paseo Chapí, es donde he estado toda la vida.

Por seguir la broma de la rotonda, ¿cuál elegiría?

La que está a la entrada de Villena, cuando vienes de Alicante en la entrada sur. La que está al lado de la Cabila.

¿Vendría este verano a Villena a cantar?

Sería increíble, algo se está moviendo, pero tendrá que esperar.

¿Con quién le gustaría colaborar?

Jhay Cortez, Nicky Jam, Feid... Sería increíble. En el panorama nacional Lola Índigo o Aitana.

¿Qué planes tiene ahora?

De momento me voy con los 40 este fin de semana a Tenerife. Se tendrá que trabajar, pero música vendrá.