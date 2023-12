"El arte del siglo XX fue el cine. Una disciplina analógica, fija, que empieza, que acaba y sobre la que no se podía intervenir. El arte del siglo XXI, sin embargo, el es medio interactivo", avanzaba el viernes el diseñador Montxo Algora en la presentación de MetartGenX. Este espacio de realidad virtual creado a iniciativa del equipo de las tiendas especializadas Generación X, que no son otros que los miembros del grupo de música electrónica Aviador Dro, nace con la vocación de fomentar intercambios culturales y artísticos en un entorno virtual al que se puede acceder desde cualquier punto de la tierra o, como apuntaban, "desde la Estación espacial internacional".

"Hemos querido recuperar el espíritu de DRO, ese que nos llevó a ser los primeros en montar una discográfica independiente, ese que inspiró a los grupos de la nueva ola", explicaba Servando Carballar, uno de los 'obreros especializados' del Aviador Dro, que fue contundente a la hora de describir el escenario tecnológico en un futuro más cercano de lo que parece: "La Inteligencia Artificial va a ser un paradigma y vamos a tener que aprender a convivir con ella. Es una herramienta que ya puede hacer guiones, cine, ilustración, por lo que creemos que los artistas tienen que aprender a conocerla y sacar lo mejor de ella", explicaba Carballar que, junto a sus compañeros de banda, ya está utilizando esta herramienta en MetartGenX.

Entre otros usos, la Inteligencia artificial reformulará la imagen del grupo empleando para ello folletos, carteles, fotografías promocionales y portadas de discos producidos a lo largo de toda su carrera. Asimismo, durante el concierto conmemorativo por el 45 aniversario de Aviador Dro que se celebrará en la sala Ochoymedio de Madrid el próximo 27 de enero, se introducirán imágenes, secuencias, manifiestos e intervenciones creados con inteligencia artificial.

Punto de encuentro

Acuñado por primera vez en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neil Stephenson, el término metaverso se ha afianzado para referirse a espacios de comunidad y trabajo tridimensionales virtuales en los que diferentes usuarios, representados como personajes animados controlados por ellos mismos, interactúan entre sí. Fiel a esa definición, el mundo virtual de MetartGenX pretende convertirse en un punto de encuentro para curiosos, aficionados al cómic y creadores como los ya mencionados Montxo Algora y Aviador Dro, a los que se suman Mauro Entrialgo y Miguel Ángel Martín.

Cada uno de estos artistas han diseñado en MetartGenX su propio espacio según sus gustos, intereses y criterios gráficos. Aviador Dro, por ejemplo, ha creado una tienda de merchandising y discos; Montxo Algora tiene su propia galería de arte en la que, entre otros, se exponen algunos de sus trabajos discográficos, como la portada de El eterno femenino de La Mode o Selector de frecuencias de Aviador Dro. Por su parte, Miguel Ángel Martín disfruta de su particular apartamento minimalista y aséptico como los que suelen aparecer en sus cómics y Mauro Entrialgo ha creado una estación planetaria en la que no falta un bar y una jukebox totalmente operativa que permite seleccionar temas de Esteban Light y Tyrexitone, dos de los proyectos musicales de Entrialgo.

"En todos esos espacios se pueden comprar libros u obra de estos autores, pero no es la venta el único objetivo de este metaverso —apunta Carballar—. Nuestra intención es que sea un lugar de encuentro y que cada uno o dos meses los autores organicen eventos con sus seguidores como, por ejemplo, explicar sus obras a los fans que se acerquen a su espacio".

Ilusión y cautela

"Vamos a ver cómo funciona", proponía cauto Mauro Entrialgo en la presentación de MetartGenX, antes de citar algunas iniciativas semejantes que se quedaron desfasadas con el tiempo, como sucedió con Second Life. De hecho, uno de los principales inconvenientes a los que se enfrenta este metaverso es que, si bien se puede visitar en una versión de escritorio desde cualquier ordenador, para ser disfrutada de manera inmersiva y en toda su espectacularidad, requiere unas gafas de realidad virtual valoradas en varios cientos de euros.

"Cuando antes hablaba del cine, es importante no olvidar que su desarrollo y evolución no fue lineal a lo largo de su historia. Hubo épocas en las que no avanzó nada y lo mismo va a suceder con el arte interactivo", volvía a recordar Montxo Algora, para el que este tipo de experiencias no son precisamente nuevas.

"Recuerdo que hace varias décadas, en un Art Futura que se celebraba en Pachá, Montxo tenía uno de los primeros cascos de realidad virtual. Era muy aparatoso y estaba conectado al ordenador con un cable que pesaba mucho —recordaba Servando Carballar—. Desde entonces las cosas han cambiado completamente. Somos conscientes de que no todo el mundo tiene unas gafas de realidad virtual de trescientos euros en casa y mucho menos unas para cada miembro de la familia. Sin embargo, tampoco pensábamos hace unos años que podríamos tener en la palma de la mano todo lo que pone a nuestro alcance un teléfono móvil. Es un hecho que, dentro de unos años, la realidad virtual, la inteligencia artificial y la realidad aumentada, que tal vez sea la que se popularice más, va a estar mucho más desarrollada".

Cuando eso suceda, el equipo de Generación X quiere estar ahí con MetartGenX, plataforma que también irá evolucionando y creciendo en los próximos meses. Entre sus planes están incorporar más autores, construir más habitaciones y espacios en los mundos que ya hay, proponer actividades en ese mundo y sumar al proyecto a creadoras mujeres. De hecho, en origen el proyecto contaba con una de ellas que, lamentablemente, no ha podido ver acabado el proyecto: la fotógrafa madrileña Ouka Lele.