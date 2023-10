Manolo García es un icono de la música en España. Alcanzaba el éxito comercial con 'El Último de la Fila' y actualmente continúa su carrera en solitario tras 20 años por su cuenta. Sus seguidores no le abandonan, y muestra de ello es la rapidez con la que se están agotando las entradas de su Gira de Teatros 2023. Tampoco lo abandonan su talento y sus ganas de seguir haciendo música, pues ha sacado un doble disco el año pasado, nada menos que 27 canciones.

Antes de nada. ¿Cómo se encuentra de salud después de salir de un período de reposo por sufrir miocarditis aguda?

Bien, ya he empezado con la gira. Hice lo que me pidió el médico, que fue reposar, y ahora ya estoy funcionando. Hace dos meses que noté que estaba bien y me encuentro como si no hubiese pasado nada, estoy más contento que unas castañuelas.

'Mi vida en Marte y Desatinos Desplumados' han conseguido todos los récords de venta el año pasado. Se cumplen 20 años de su carrera en solitario. ¿Se esperaba este éxito?

No, nadie tiene una bola de cristal y no soy tan vanidoso como para creer que por haber pertenecido a El Último de la Fila iba a tener una continuidad gloriosa. Lo que sí tenía claro hace 20 años es que yo iba a tirar adelante con mis canciones, con mi proyecto y mi música. Al margen de los resultados, lo tenía clarísimo. Pero no sabía qué pasaría, de hecho muy pocos miembros de bandas que se deshacen consiguen mantener el éxito. Cuando vi que el primer disco en solitario funcionaba tan bien fue una alegría para mí y para todos los que confiaban en mi proyecto. Ahora 20 años después continúo porque siempre me he tomado mi oficio con toda la vehemencia y me entrego absolutamente, y supongo que eso se nota. Un músico te puede gustar más o menos pero cuando es sincero obtiene el beneplácito del público. Yo he trabajado mucho y con ganas, y ahí seguimos.

"Cuando vi que el primer disco en solitario funcionaba tan bien fue una alegría para mí y todos los que confiaban en mi proyecto”

Estás con tu Gira de Teatros 2023, que tiene un formato renovado, más cercano. ¿Qué nos vamos a encontrar?

Tuve que parar la gira por este problema de miocarditis, y el médico me dijo que cuando reanudase tenía que volver poco a poco, que no podía reincorporarme a lo grande. Yo ya he actuado en teatros, y siempre me gusta la cercanía del público, ese formato más pequeño e íntimo donde el sonido de los instrumentos llega a las personas de una manera más nítida, clara y emotiva. Ahí se saborea mejor la música que en un concierto grande.

Su problema cardíaco le ha llevado a cancelar conciertos en el Palau y el WiZink Center. ¿Recuperará en el futuro estas grandes actuaciones?

Había gente que ya tenía la entrada para estos grandes conciertos cuando paré la gira, a los que se les devolvió el dinero evidentemente, pero sí, a mí me apetece hacerlos. Tengo un compromiso con ellos pero también conmigo mismo, así que mi plan es poco a poco ir recuperando esos conciertos en los grandes espacios.

Su doble disco tiene temas con estilos diferentes...

En 'Mi vida en Marte' se puede intuir mi gusto por las guitarras eléctricas, por el pop rock entendido a mi manera, con alguna pincelada más sureña. Y en Desatinos Desplumados me he dejado ir de una manera clara por derroteros más familiares. He usado acordes más sureños, que me dan pie a trabajar con semitonos y a trabajar la voz en una manera más 'andalucí', muy humildemente y suavemente. Es una pincelada mínima. Los textos tienen una mano más lírica, más poética, al estilo clásico.

¿Tiene alguna canción favorita en este doble trabajo?

Las canciones me gustan todas porque son hijitos tuyos y los pones ahí porque te gustan. Pero Azulea, por ejemplo, es una canción que me gusta muchísimo, es para mí luminosa. En ella se puede observar un predominio de guitarras españolas. Se va el barco a la laguna también me gusta, en ella me ha salido una canción un poco más latinoamericana, a mi manera. Son historias donde más que músico rock me convierto en cantautor eléctrico.

"Las canciones me gustan todas porque son hijitos tuyos y los pones ahí porque te gustan"

Las entradas para Galicia ya están agotadas desde hace tiempo y en algunas ciudades desaparecieron a las pocas horas. ¿Le emociona que suceda esto?

Me emociona ver a la gente el día del concierto contenta, pletórica. Ver como la gente canta y se olvida por un rato de las cuitas mundanas es lo que me emociona. Me encanta que desde el minuto uno y hasta que acaba el concierto la gente está cantando y contenta. Aunque sea en sitios cerrados y estén sentados se ponen de pie y no paran de moverse. Y eso me gusta mucho porque eso es la vida, que es la misión de los seres humanos: vivir y acompañar en la vida a otros.

A pesar de que la música es su gran pasión, también lo es la pintura. Por lo visto ha aprovechado todo este tiempo sin dar conciertos para pintar y hacer exposiciones...

El año pasado hice una exposición grande en diciembre en Madrid. Llevé unas 25 esculturas de madera y hierro y dibujos, cuadros, óleos, acrílicos, acuarela... un poco de todo. En total había más de 200 piezas. Pasaron mis obras más de 20 días y fueron a verlas más de 25.000 personas, lo que fue una gran alegría. Ahora estoy preparando otra exposición, que se está estudiando que sea en Madrid.

"El año pasado hice una exposición grande en diciembre en Madrid. Llevé unas 25 esculturas de madera y hierro y dibujos, cuadros, óleos, acrílicos, acuarela... un poco de todo"

También hace esculturas entonces...

Sí, busco tronco de castaño, que en Galicia tenéis o habéis tenido siempre. Con esta madera y hierro me pongo a soldar, pinto las piezas y la verdad que han gustado las que he presentado en Madrid.

¿Y cuál es su estilo en escultura?

Yo vuelo en el universo libre del instinto. Trabajo las piezas a través de un cuerpo geométrico, es decir, me muevo con líneas inconexas y de repente hago volúmenes incorpóreos, que al final están huecos. Dan una solución geométrica saliendo de un mundo completamente abstracto.

¿Y en la pintura?

Siempre he bebido de las fuentes de los surrealistas. Me han gustado todos los ismos. Las pinturas del siglo XX Y XIX siempre me han entusiasmado. La actualidad me tira para atrás un poco porque hay demasiado impostor y demasiada mezcla. Estoy en un terreno en el que trabajo la mente, la psiquis, tiro al mundo onírico.

Y por último. ¿Por qué no pueden perderse los gallegos este concierto?

Todos a los que les gusten mis canciones tienen que venir, ya que en directo pretendo que sean mejores que en el disco. Si acuden, mi grupo y yo intentaremos que sea una noche inolvidable, que siempre es la principal intención.