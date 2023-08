Andrés Coll: «Tocar con Kühn fue un punto de inflexión»

«Tocar con Kühn fue un punto de inflexión. Que a un niño de Ibiza, al que se le daba bien la música, de repente venga una leyenda de la música y le comience a enseñar y a tener en cuenta... Para mí fue un aprendizaje infinito», explica Andrés Coll (Ibiza, 2000), un vibrafonista local que lleva toda su vida dedicado a la música y que tuvo la experiencia de conocer a Joachim Kühn, uno de los músicos internacionales de más renombre, quien a fecha de hoy es su amigo y colaborador. «Conocí a Kühn en un concierto del Jazz Point en Ibiza, aunque ya le había escuchado anteriormente. Supe que tenía que conocerlo. Lo vi entre el público y le pregunté si era él. Me dijo que sí, le propuse hace algo juntos y él estuvo encantado. El resto es historia», relata el vibrafonista, quien estuvo como invitado en el concierto del pianista hace un mes en Caló de s’Oli.

Durante una parte de su carrera, Kühn ha sido un gran punto de apoyo. Cuando tenía 21 años, el artista le tendió la mano cuando el proyecto de una banda local de Coll no siguió adelante y necesitó la presencia de Kühn y otros artistas para cubrir los dos conciertos que tenía programados.

Coll lleva dedicándose a la música desde pequeño. En su casa tenía el piano de su hermana mayor y ahí dio sus primeros pasos como músico. Sus padres le apuntaron al Patronato de Música de Ibiza para seguir aprendiendo y desde entonces absorbe todo lo que puede para seguir aprendiendo.

Primeros pasos al vibráfono

Aunque sus primeros acercamientos a la música fueron a través de las teclas del piano, Coll se interesó a los 16 años por el vibráfono, cuando tenía la idea de crear una banda musical. «Podía tocar el tambor o la batería, pero no, yo quería una parte en la melodía y escuché a un vibrafonista muy famoso, Roy Ayers, y desde el primer segundo descubrí que debía seguir ese camino», cuenta Coll, quien añade que durante su camino como artista no ha tenido referentes de la isla o a alguien que le enseñase sobre este instrumento.

Aunque Coll es vibrafonista, un día decidió juntar dos de los estilos que más le gustan: el ball pagès y la música moderna. «Las castanyoles en un concierto surgieron un día probando cosas, y con otra gente me puse a sonar. Ahora lo hemos desarrollado más y hemos estado en Polonia presentando este tema. Tuve que matizar que no era flamenco, sino castanyoles de Ibiza y a la gente le pareció increíble», relata el artista, quien forma parte de Sa Colla de Vila.

Ahora tiene un nuevo proyecto, Andrés Coll & The Groove Machine, con el que tocará este domingo 27 de agosto en la plaza de la Iglesia de Sant Antoni a las 21.30 horas.

El nuevo proyecto

«The Groove Machine es un proyecto que he hecho con músicos del Teatro Ibiza, que es un club de música en directo donde di mi primer concierto. Ellos me propusieron hacer algo juntos y acepté. Nunca encontrábamos la ocasión hasta ahora y son muy profesionales, que es algo que se valora mucho en Ibiza, porque normalmente hay mucha pasividad entre los músicos de la isla», explica el artista, quien detalla que para este concierto ha invitado a un percusionista de Senegal.

Durante el concierto, según adelanta el artista, los espectadores podrán escuchar una variedad de ritmos que va desde la combinación del folklore Mediterráneo y del norte de África, hasta una mezcla de ritmos senegaleses e ibicencos. «Será un encuentro de música de Ibiza con la de Senegal y la moderna. Lo mezclaremos y a ver qué sale», agrega el artista, a quien se le nota emocionado ante esta actuación.

En cuanto a sus proyectos de futuro, lo tiene muy claro: «De momento quiero llevar a Odysey [una de sus bandas] por todos los sitios que pueda. Ahora mismo estoy esperando una película que hicimos en Polonia del concierto y a ver cómo sale. Por otro lado, con The Groove Machine iremos viendo cómo va la cosa y a ver si es otro proyecto que sale adelante».