Sonorama Ribera Ibiza ha anunciado un nuevo nombre para el cartel de su tercera edición, que se celebrará en Cala de Bou del 5 al 7 de octubre. Se trata del cantante gallego Iván Ferreriro, que presentará las canciones de su nuevo álbum 'Trinchera Pop', un disco que tanto público como crítica han abrazado fuerte, después de una larga espera.

Así, el músico vigués se une a un cartel protagonizado por artistas como: Arde Bogotá, Bauer, Despistaos, Depedro, Joven Dolores, La Bien Querida, Natalia Lacunza, Shinova, The Grooves y We Are Not Dj's. "Todos ellos, harán de esta tercera edición una gran fiesta de la música en la que se pondrá en valor la exquisita escena nacional que nos representa. En Sonorama Ribera Ibiza se podrá disfrutar de artistas que llenan grandes recintos y que son cabeza de cartel de festivales, de manera cercana y con un aforo reducido; lo que hará que la experiencia sea inolvidable", señalan desde el festival en una nota.

Sonorama Ribera Ibiza contará con actividades para toda la familia durante todo el día y ofrecerá una experiencia turística a los amantes de la música, con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep y del Consell de Ibiza.

Dos escenarios

La programación se dividirá en dos escenarios diferentes: Venice Bay, donde habrá conciertos y foodtrucks de las 18 horas a la medianoche y el acceso se llevará a cabo con la pulsera del festival y el Auditori Caló de S'Oli, donde habrá conciertos, actividades paralelas y foodtrucks de 13 a 18 horas. Esta programación será de acceso libre.

Ya están disponibles los bonos en sonoramariberaibiza.es y también está disponible el pack de hotel + bono. Para poder acceder a él, simplemente hay que entrar en la web del hotel elegido (Paradiso Art Hotel o Grand Paradiso Ibiza), hacer la reserva e introducir el código SONORAMA23.