Boygenius, un supergrupo 'indie' para la era de la sororidad

La edición del mes de febrero de la revista ‘Rolling Stone’ anunciaba en su portada la inminente salida del primer elepé de boygenius recreando una icónica cubierta protagonizada por Nirvana en 1994. La imagen de Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus vestidas con traje y corbata igual que lo hicieron en aquella ocasión Dave Grohl, Kurt Cobain y Krist Novoselic iba acompañada de uno de esos titulares que ponen el listón de las expectativas tan alto que acaban siendo más lastre que promoción: “boygenius. El supergrupo que necesitamos”.

Que boygenius es un supergrupo en el sentido clásico que adquirió el término en los años 70 es algo que admite pocas dudas. Bridgers, Baker y Dacus son, por separado, tres de las más destacadas cantautoras que ha dado la escena indie rock en la última década. Que sea un proyecto necesario ya es más discutible (¿qué grupo lo es hoy en día?), pero eso no debe enturbiar la valoración que merece su primer trabajo conjunto de larga duración después de haber debutado hace cinco años con un EP bastante más modesto en intenciones y resultados. Porque ‘The record’ es un disco espléndido.

Puesta en común

Lo es ya desde su arranque con ‘Without you without them’, una bonita oda a la amistad interpretada a capela en la que el hermanamiento de las tres voces parece anunciar que esto es verdaderamente una puesta en común y no la mera yuxtaposición de tres personalidades artísticas bien definidas. Curiosamente, las tres canciones que siguen –‘$20’, ‘Emily I’m sorry’ y ‘True blue’- contradicen en parte esa impresión, puesto que representan los estilos característicos de cada una de sus autoras (el guitarreo noventero de Baker, la balada doliente y autobiográfica de Bridgers y el pop-folk inmediato de Dacus, respectivamente) con puntuales aportaciones de las otras dos.

Pero es a partir de aquí donde la cosa se pone más interesante (y más colectiva), con la llegada de ‘Cool about it’, una delicia acústica que actualiza los postulados de Simon & Garfunkel, y de ‘Not strong enough’, pegadiza muestra de country-powerpop que, pese a su título (‘No lo bastante fuerte’), está sin duda entre lo más gratificante del lote.

La química se mantiene en canciones como la guitarrera ‘Satanist’ (que podría pasar por el rescate de una antigua grabación de 1993), la conmovedora balada We’re in love’ y la intrigante ‘Leonard Cohen’, que, más que un homenaje al venerable cantautor canadiense fallecido en 2016, resulta ser una punzante reflexión sobre masculinidades problemáticas: “No soy un hombre mayor teniendo una crisis existencial / en un monasterio budista mientras escribo poesía calentorra”.

No, lo de boygenius no es ningún pasatiempo. Esto un grupo de verdad. Y de los buenos. Rafael Tapounet

Otros discos de la semana

'Requiem for jazz' Angel Bat Dawid International Anthem Jazz ★★★★

En 1959, la película 'The cry of jazz' hacía preguntas incómodas y urgentes sobre racismo e identidad en EEUU. La artista de Chicago Angel Bat Dawid -clarinetista, productora, pensadora y mil cosas más- retoma la conversación con un disco tan punzante como la película que la inspira. Estructurado como una suite en la que se funden voces, cuerdas y electrónica, mitad concierto, mitad experimento de estudio, su réquiem es un lamento que poco a poco se convierte en un grito de esperanza. Una sacudida mayúscula. ¿Jazz? Eso es lo de menos. Roger Roca

'Ganster Paradise' Yung Beef La Vendición Trap ★★★★

No le hace falta, tampoco lo debe buscar, pero Yung Beef recuerda a cada trabajo que su talento no se extingue o disminuye a pesar del paso de los años. A menudo cambia de sendero, pero se mantiene recto y 'Ganster Paradise', un EP de seis canciones, es de esos trabajos que reivindica que sigue siendo un héroe de calle, un protagonista en el paraíso de los gángsters. Seis canciones para que lata fuerte el trap, con varios 'samples' colocados con mimo, que sirven de guiño, uno de ellos, destacable y coherente, a Lana del Rey. Ignasi Fortuny