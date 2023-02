David Serra: «Ahora a todo lo que no es radiofórmula o reguetón lo llaman indie»

La suerte está echada. El tercer disco de Joven Dolores, ‘Querido impulso’, ya está a la venta en formato físico y digital y la banda lo estrena en vivo esta noche, a partir de las 21 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila, gratis hasta completar el aforo, que puede ser un visto y no visto. Tocarán las nuevas canciones, pero también una selección de lo mejor de su repertorio, para no defraudar a sus fans.

¿Qué se siente ante el estreno de un disco nuevo, nervios, ilusión, miedo?

Miedo no. Una mezcla de nervios e ilusión. Y compromiso, por la responsabilidad de hacerlo bien.

¿La larga experiencia no aplaca los nervios?

Los nervios son necesarios porque te ponen en alerta. No te los puedes quitar de encima. Piensa que Joaquín Sabina contaba que siempre vomitaba de los nervios antes de concierto y fíjate si tiene tiros pegados. Los nervios son buenos.

¿Un nuevo disco es una puerta que se abre, un nuevo camino por recorrer?

Es una nueva era para una banda. Llevamos cinco años y hemos hecho tres discos, uno cada año y medio. Hay tantos grupos, tanta competencia, una galería de ofertas tan grande que hay que estar siempre en forma y sacar nuevos discos, porque si no te pierdes conciertos, giras, festivales... La cosa va muy rápida. La misma vorágine de cambios que se vive en la sociedad se vive en el mundo de la música y tienes que tener producto fresco para ofrecer.

¿Qué significa ‘Querido impulso’?

Es el impulso que siempre queremos tener y que necesita todo grupo y toda persona. Cualquiera necesita tener una motivación y nosotros estamos enamorados de ese impulso, de las ganas de dar caña siempre como si fuera la primera vez.

El anterior disco, ‘Un segundo’, lo presentaron en Ibiza y para este también han elegido la isla...¿Utilizan al público ibicenco como catador?

Es nuestro banco de pruebas [risas]. En los días previos y por los adelantos que hemos ido sacando ves cómo van funcionando las canciones, las visitas, las reproducciones... pero no hay nada como presentar el disco en nuestra casa y ante nuestra gente. Y más en una sala tan bonita y que suena tan bien como Teatro Ibiza. Es la mejor manera de presentarlo.

El covid les chafó la gira del primer disco y cuando sacaron el segundo aún estábamos ahí ahí... pero ahora tienen por fin pista libre...

No creas. En la gira de ‘Un segundo’ hicimos 25 ciudades. Estuvo bastante bien a pesar de los problemas. Ahora ya tenemos varias fechas fuera contratadas, Valladolid, Burgos, Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao... y muchas más en proyecto. Será una gira larga e intensa. Queremos hacer 30 conciertos como mínimo. Impulso nos sobra...

¿Y sigue en pie el sueño de cruzar el charco?

Desde luego. Estamos en negociaciones para viajar a México y Estados Unidos. Cantar en castellano nos da esa ventaja. Tenemos seguidores en México, Argentina, Colombia... así que habrá que hacerles una visita y México es la puerta de entrada.

Uno de los cuatro nuevos singles que han publicado hasta el momento, ‘Mucho más que ayer’, comienza con un verso a caballo entre la antítesis y la paradoja: «Cometí un acierto y logré muchos errores». ¿Cuáles son esos errores que han logrado?

Muchos. Muchos más que aciertos. Lo que pasa es que los errores intentamos que no se conozcan y el acierto lo publicamos por todas partes. Pero los errores sirven siempre para aprender.

En todos los sitios donde se habla de Joven Dolores se dice que es un grupo de indie rock. ¿Cómo sienta esa etiqueta?

Lo del indie ha ido variando. Ahora a todo lo que no es radiofórmula o reguetón, o un estilo muy concreto, lo llaman indie.

¿Es un cajón de sastre?

Un cajón de sastre cada vez más amplio, donde hay bandas y solistas de todo tipo. Antes se aplicaba más al rock, pero ahora hay indie, indie rock, indie pop. Yo me siento más cómodo con la etiqueta de rock que con la de pop. La etiqueta indie ha sustituido a la de pop de una manera natural. Casi es una forma de definir a los grupos, porque en las radios ya no hay grupos, solo hay solistas.

Desde hace muchos años, desde la época de Statuas de Sal, se habla de la dificultad de los grupos ibicencos para salir fuera. Ahora hay bandas como Joven Dolores, Morning Drivers o Billy Flamingos que tocan en salas y festivales por toda España. ¿Se ha roto el techo de cristal?

La dificultad para salir está en el trabajo de la banda, en la calidad, pero sobre todo en la voluntad. Grupos buenos en Ibiza ha habido siempre, pero ha podido haber falta de voluntad para salir. Creo que nosotros hemos sido punta de flecha en esto ya desde la época de Statuas. Hay que tener ganas e invertir para pagar una buena producción y una buena promoción. Creo que ahora hay grupos que sí lo están haciendo, como Billy Flamingos, Morning Drivers, Vudu Delta y otros, que sí que tienen esa voluntad. Con Morning Drivers y Vudu Delta compartimos agencia de promoción, All Sounds Promotion. Hay que tenerlo claro y pensar en ir menos de fiesta e invertir más en el grupo con lo que sacas de los bolos.

Para terminar: recomiende un disco. ¿Qué le ha volado la cabeza últimamente?

Uf, muchas cosas. Ahora le estoy dando muchas vueltas a ‘Fire on the mountain’, de la Marshall Tucker Band. Escucho mucha música americana, pero también cubana, por ejemplo. Suelo escuchar música de 30 años para atrás, porque me gusta buscar en las fuentes. Y soy más de canciones que de discos o de grupos, siempre estoy cambiando.

¿Hay que abrirse de orejas?

Siempre. Yo comparo la música con la comida. Hay que comer de todo. Un día te apetece un bullit de peix y otro un bocata de serrano.