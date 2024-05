Carta de agradecimiento a la Clínica Vilás

Nunca estamos preparados para despedirnos de un ser querido y más cuando es tu madre o esposa. Mamá se ha marchado en paz, tranquila, sin dolor, rodeada del amor y cariño de todos nosotros, se ha despedido de sus nietos, a su manera, que era lo que deseaba.

Lo más importante es que todo esto no hubiera sido posible sin la excelente labor que ha realizado el personal de la Clínica Vilás en general y en particular el equipo de profesionales y personal sanitario de la 2ª planta. Es por ello que, en nombre de la familia Franch Escandell, ante la imposibilidad de dar las gracias a todos personalmente, y no nos gustaría olvidarnos de nadie, agradecemos la increíble buena praxis, la humanidad, respeto, amor y cariño que han demostrado desde un primer momento cirujanos, especialistas, médicos, auxiliares, enfermeros/as, celadores/as, equipo de apoyo emocional y todos aquellos que la han cuidado y mimado hasta el último momento, Eulalia también os lo agradece desde arriba sin lugar a duda. No hay palabras que puedan expresar nuestro agradecimiento.

Marta, has sido una bocanada de aire fresco en nuestras vidas.

Simplemente a todos ¡gracias!

Mamà! sempre en el nostro cor.

T’estimem.