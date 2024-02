SEPE en Ibiza, pida cita previa

Querido SEPE,

He recorrido la isla de Ibiza más que nunca, de la Oficina de Sant Antoni de Portmany, a la oficina de Ibiza, de la de Ibiza a la de Santa Eulalia, pasando mínimo dos veces por cada una. Respuesta: pida usted cita previa.

Todo empieza el 22 de enero. cuando me dirijo a la Oficina de Ibiza a preguntar qué pasa con mi prestación, ya que mi contrato terminó el 19 de noviembre, por lo que llevo un retraso considerable sin ningún ingreso. No obstante, pienso, «el SEPE funciona así y puede ser que se hayan retrasado…». Para mi sorpresa, me atiende una señorita ni amable ni desagradable que me dice «sé que lo que le voy a decir no le va a gustar por eso he salido personalmente, ¿de dónde la mandan? Porque este caso corresponde a la Oficina de Sant Antoni», a lo que respondo que en Sant Antoni me han dicho que mi caso lo llevan en Ibiza. Con cara de circunstancia sigue con su explicación: «Su caso está archivado porque se le mandaron dos cartas certificadas pidiéndole documentación complementaria y usted no la presentó, por lo que terminó el plazo y si lo reactiva va a perder todos estos meses». Le digo que yo no he recibido ni he firmado ninguna notificación, y con toda tranquilidad me dice «yo de usted ya no lo tramitaría». Me quedo en shock, no sé qué decir, se va. Yo también.

Vuelvo y le digo que por favor me ayude, que no he recibido ninguna carta y me dice que pida cita previa para poner una reclamación, ¿cómo? Sabemos todos cómo funciona el pedir cita previa... Lloro de impotencia y le pido por favor que me diga qué es lo que puedo hacer y de forma autoritaria me dice, «pues vaya a Correos». Le pido su nombre y no se quiere identificar, voy al personal de seguridad y les digo que me den una hoja de reclamación.

Mi queja es del trato no recibido por parte de los empleados de las tres oficinas, y en concreto, de la directora de la oficina de Ibiza.

Reclamo la prestación que me corresponde y hago constar que tengo un certificado de correos que demuestra que no recibí ninguna carta y que se devolvió al SEPE (procedimiento que me cuesta una visita a correos de Ibiza, otra a correos de Sant Antoni, el pago del certificado y la visita a la gasolinera). Todo ello, sin contar los préstamos solicitados para poder afrontar estos meses sin ingresos.

Podría seguir con las siguientes visitas que hice y a las cuales me contestaban «lo siento el sistema hoy no funciona», «no puedo hacer nada por usted», «tiene que esperar a la resolución de Palma». Así sigo, pero con la resolución del caso y la presolicitud aceptada desde el primer día, esperando a cobrar el día 10 de algún mes.

Lo realmente preocupante es que se trata de un servicio público de atención a la ciudadanía y su trabajo parece que lo realizamos los ciudadanos. Además, la falta de atención y de empatía hacía quien requerimos de sus servicios es lamentable. Haciendo más hincapié a una persona que desarrolla el cargo de directora.

Impotencia, lágrimas, desgaste de energía, pérdida de tiempo y de dinero es lo que me ha supuesto a mí. No puedo evitar pensar en todas las personas que por diferentes circunstancias del día a día no pueden reclamar y luchar por algo que les corresponde.

Siento una frustración que lo único que puedo hacer es, como mínimo, escribir estas palabras.