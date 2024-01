Baleares se alinea con Madrid para no imponer la mascarilla obligatoria

En plena epidemia de gripe, la presidenta del Govern, Marga Prohens, hace frente común con la líder popular en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto a otras comunidades como Andalucía para no imponer la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud y hospitales. En este sentido, el Ministerio de Sanidad reúne hoy a todos los territorios de manera excepcional para unificar criterios y les va a pedir que recuperen el uso del cubrebocas de forma «transitoria» en los espacios sanitarios para frenar la explosión de contagios.

No obstante, tanto Baleares como Madrid le van a trasladar a la ministra Mónica García que, con la situación epidemiológica actual, no es «necesario» recuperar dicha medida y apuestan por la recomendación. «Lo que hacemos es recomendar el uso de la mascarilla siempre que se tenga sintomatología respiratoria o se esté en contacto con una persona vulnerable, pero con la situación actual parece que no va a ser necesario aplicar una obligatoriedad», defendió la consellera de Salud, Manuela García.

La titular del área sanitaria en las islas considera que la incidencia que registra ahora mismo Baleares no se puede comparar con Barcelona, Valencia o Murcia donde ya se ha recuperado la obligatorierad del cubrebocas. Así, ante la actual situación sanitaria, Baleares, Madrid y Andalucía apuestan por incrementar el ritmo de vacunación para conseguir bajar la curva epidemiológica. De hecho, todos los centros de salud en las islas vacunarán sin cita previa contra la gripe y la covid a partir del miércoles, una medida que también van a implantar los andaluces con el objetivo de frenar la saturación hospitalaria.

‘Vuelta al cole’

Por otro lado, hoy se produce la ‘vuelta al cole’ tras las fiestas navideñas, un hecho que preocupa a los expertos sanitarios por los posibles focos de contagio que se pueden generar en las aulas. Por este motivo, desde la conselleria de Educación se han lanzado varias recomendaciones a los padres entre las que destaca que los niños con síntomas respiratorios y fiebre no acudan a clase.