La Comisión Europea se ha pronunciado sobre la propuesta de restringir la venta de viviendas a no residentes en Baleares. La comisaria europea de Servicios Financieros y Estabilidad Financiera, Mairead McGuiness, se limita a recordar que la normativa actual "prohíbe las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la Unión Europea no residentes", aunque deja abierta la opción a una posible restricción si las razones están justificadas.

Esto es, si existen "razones de orden público o seguridad pública, o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido, lo que significa que son adecuadas para garantizar, de manera coherente y sistemática, la realización del objetivo perseguido y no van más allá de lo necesario para alcanzarlo". Se trata de una respuesta por escrito a la eurodiputada del PP Rosa Estaràs en la que planteaba directamente si sería posible que los Estados miembros limitaran la adquisición de viviendas a los no residentes.

El vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, se mostró optimista hace apenas unas semanas "siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)" porque, a pesar de que la normativa europea es "enormemente restrictiva" en cuanto a la prohibición de adquirir segundas residencias en otros estados de la Unión, "no cierra la puerta definitivamente" a que se puedan establecer limitaciones a la adquisición de viviendas en otros territorios: "Las circunstancias por las que pasamos en Baleares son absolutamente excepcionales, por lo que la ‘excepción balear’ sí puede tener acogida por parte del TJUE y, por tanto, desearíamos que el Gobierno acogiera esta reivindicación".