El conseller de Educación y Formación Profesional, Martí March, ha remarcado este martes que está "a favor de la legalidad" y "a favor del plurilingüismo". "No hay ninguna sentencia ni del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), ni del Tribunal Supremo, ni del Tribunal Constitucional que nos obligue a este 25%" de castellano en las aulas, ha señalado.

March ha destacado esta cuestión en el pleno del Parlament, después de que el diputado de Vox-Actúa Baleares Sergio Rodríguez le haya preguntado si piensa aplicar el 25% de castellano en las aulas de las islas.

El conseller ha recordado que, en estos momentos, hay 10 familias que reclaman a la Justicia de Baleares este 25%, aunque también ha apuntado que son los consejos escolares -donde están las familias representadas- quienes aprueban los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

"Ni tenemos sentencias, ni se margina a las familias, ni hay ningún planteamiento que diga que vamos en contra de la legalidad", ha resaltado March. "Queremos estudiantes y ciudadanos plurilingües", ha añadido.

Por su parte, el diputado de Vox ha asegurado que "sí que existen sentencias del Tribunal Supremo" y ha recordado que la Ley de Educación de Baleares está recurrida por su formación. "Esperemos que el tiempo nos dé la razón", ha apuntado.

Rodríguez ha afirmado que "Vox no ha venido a defender el castellano", sino a defender "los derechos". Los derechos "no son ni de las lenguas, ni de los territorios. Son de las personas que usan esas lenguas o viven en esos territorios", ha enfatizado.

El conseller ha concluido asegurando que los datos "dicen" que la competencia comunicativa del castellano y del catalán es similar en las islas, pero en la competencia oral es superior el castellano. "Sin la escuela, el catalán habría desparecido", ha subrayado.

Finalmente, el conseller March ha pedido que "el chiringuito de Ayuso que ha dejado Toni Cantó", en referencia a la Oficina del Español, sea para Vox.

Decreto de transporte escolar

Por otro lado, el conseller de Educación y Formación Profesional ha asegurado este martes que el decreto de transporte escolar en el que trabaja el Govern supondrá "un cambio sustancial en muchos sentidos".

Así lo ha indicado el conseller, ante la petición de la diputada de El PI-Proposta per les Illes Balears Lina Pons, quien ha insistido en la necesidad de implantar el transporte post obligatorio gratuito para estudiantes de FP y de bachiller.

March ha explicado que el Govern ya ha incrementado las plazas del transporte escolar obligatorio y ya se han implantado convenios con ayuntamientos al respecto. También ha detallado que se han incrementado los presupuestos del transporte escolar -son más 12 millones de euros- para la educación obligatoria y con plazas para la post obligatoria. La propuesta del decreto, según ha dicho, supondrá un incremento de más de 2,5 millones de euros.

"El transporte es un problema importante y estamos trabajando para ahora y de cara al futuro", ha indicado March, quien ha reconocido y agradecido la "perseverancia" de Pons con este tema.

La diputada de El PI ha lamentado que "la situación no ha cambiado nada" a pesar de su insistencia al conseller con esta cuestión. "Cuando en 2021 le hice una pregunta oral me contestó lo mismo exactamente que me contesta hoy", ha criticado.

Política educativa

Preguntado por el PP por si considera que "no ha dejado a nadie atrás" con su política educativa, March ha reconocido que, con más de 170.000 alumnos en Baleares, a alguno "no se le dará la respuesta necesaria". Con todo, ha destacado que este curso ha comenzado "con el número de docentes más alto de la historia". "Sabemos que hay problemas en educación, pero sabemos que se han de abordar desde el rigor", ha subrayado.

La diputada del PP Tania Marí ha reprochado al conseller que este inicio de curso ha sido "el más caro de la historia". "Su gobierno no da respuesta en educación, ni sanidad, ni en servicios sociales", ha lamentado.

Marí ha criticado que muchos alumnos "han quedado fuera del sistema educativo" en las islas. En este punto, ha mencionado dos testimonios de estudiantes con necesidades especiales "que ponen la piel de gallina", ya que, según ha dicho, el Govern no les da la atención necesaria.

"Estas familias inician un curso escolar agotados y aun así no dejarán de luchar porque se cumpla la ley y se respeten los derechos de sus hijos", ha afirmado, concluyendo que "la inclusión se ha de practicar y no predicar".