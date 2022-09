Educación inclusiva en Ibiza: «Se llenan la boca con la inclusión, pero no ponen medios»

«Se llenan la boca con la inclusión, pero la inclusión necesita medios, personal, materiales y dinero. Y no lo ponen», afirma Susana Ribas, secretaria de la asociación Ibiza In, que lamenta que, un año más, el curso comience con falta de recursos para atender a los alumnos con necesidades especiales. Ribas reconoce que, normalmente, así como avanzan las semanas, algunas de estas carencias se van solucionando, pero no todas.

«Cada septiembre es un sufrimiento para los padres y madres de estos alumnos, que no saben con qué se van a encontrar», continúa Ribas, que destaca las «maravillas» que hacen en los centros para atender a estos escolares con los pocos recursos que tienen. «A veces dedican a esto horas que tienen para otras cosas, y ésa no es la solución», insiste la secretaria de la asociación, que denuncia también que el material adaptado llega a los centros «tarde» y que, además «es insuficiente». Ribas reconoce que las leyes prevén todo lo que requieren los alumnos con necesidades especiales, «pero siempre nacen cojas de presupuesto».