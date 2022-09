Martí March, conseller de educación: «De la pandemia hemos aprendido que sin presencialidad no hay educación»

Quien dentro de unos años quiera saber sobre la enseñanza balear en estos tiempos, tendrá que estudiar con detalle el papel de Martí March. El conseller de Educación lleva siete años al frente del departamento del Govern y ha tenido tiempo incluso de plantarle cara a una pandemia sin detener las clases.

Será por eso que hoy afronta con tranquilidad y diligencia un curso convulso, repleto de cambios a todos los niveles y, por qué no decirlo, también eclipsado por alguna que otra polémica estas últimas semanas. Sentado en su despacho de la Conselleria, desgrana con el ímpetu que le caracteriza los aspectos principales del regreso a las aulas, que se llenarán mañana con más de 170.000 alumnos listos para la vuelta a la rutina.

Nuevos currículos, Lomloe, Ley de Educación balear...son muchos cambios. ¿Será un curso escolar incierto?

No lo creo. En educación no hay rupturas, sino continuidad con cambios. Y entiendo que los cambios siempre producen algo de incertidumbre y miedo, pero tenemos un cuerpo docente que lleva años de experiencia. Hemos formado a profesores y equipos directivos, y habrá todo un proceso de acompañamiento. Además, muchos cambios ya se llevaban a cabo en Infantil y Primaria. Algunos concertados incluso ya tenían modelos curriculares competenciales.

¿La Conselleria será laxa este año a la hora de aplicar los nuevos currículos?

Se flexibilizará hasta donde sea posible, pero es evidente que los currículos se tienen que aplicar tal y como dice la Lomloe. Lamento que haya grupos parlamentarios que se llamen constitucionalistas y luego pongan en duda que una ley orgánica se tenga que aplicar.

Profesores, centros y sindicatos pidieron más tiempo para prepararse.

A nosotros también nos hubiera gustado tener más tiempo para aplicarlo, pero no podemos hacer de antisistema, tenemos que seguir la ley como el resto de comunidades. Hay unas ocho autonomías de distinto signo político que todavía no han publicado los currículos...nosotros lo hicimos a principios de agosto.

¿Queda algo de la pandemia en las aulas más allá del gel hidroalcohólico?

De la pandemia hemos aprendido mucho, y lo primero es que sin presencialidad no hay educación. Es el primer curso sin restricciones, pero algunas cosas llegaron con la covid para quedarse. Los filtros HEPA, la higiene de manos...algunos centros aplicarán medidas organizativas porque les funcionaron durante la pandemia, como la entrada escalonada o los desdoblamientos. A raíz de la crisis sanitaria también hemos intensificado los recursos para la salud mental de los alumnos.

¿Cuántos niños vuelven a clase con la pauta completa?

No tengo el dato, es competencia de Salud. Pero hay que hacer alguna campaña más para que los alumnos se vacunen, porque este verano ha habido relajamiento absoluto.

El comedor escolar es un alivio para muchas familias...pero el precio del menú este año también sube.

Nosotros hacemos una licitación y ponemos un precio máximo que se puede incrementar en función del centro. Puede que si volviésemos a licitar ahora el precio sería más alto, porque todo ha subido. En cualquier caso hemos destinado ocho millones a las becas comedor y estamos dispuestos a ayudar más a las familias si vemos que es necesario. Nos plantearemos financiar a las empresas el coste de los monitores.

¿Qué falla en un sistema en el que hay niños que llegan a situaciones como la de Izan?

El caso Izan es importante y gravísimo, que la Conselleria haya hecho comunicado o no es independiente. A veces se hacen comunicados y después de una semana nadie se acuerda. Lo importante es que seguimos al pie del cañón y estamos trabajando con el centro, servicios sociales, inspección educativa, policías tutores, Convivèxit... Tenemos datos que indican un 70% de éxito en la convivencia escolar. A partir de ahí, me resulta un poco violento hablar del caso Izan como si fuese una situación generalizada. De hecho, no he visto ninguna manifestación de los sindicatos, asociaciones de directores o familias.

¿Por qué tardó tanto en pronunciarse sobre el asunto?

Nosotros nos pronunciamos trabajando. Respeto que la ministra hablase, yo mismo hablé con ella. Pero nosotros actuamos internamente en cuanto tuvimos conocimiento del caso. Nuestra respuesta es la actuación inmediata. No hay indiferencia ni falta de sensibilidad, como algunos han dicho. Me resultan discutibles las solidaridades puntuales; la nuestra es permanente y silenciosa, pero eficaz. He hablado con el director y con Convivèxit y se harán las reuniones que se tengan que hacer, esa es nuestra actuación. No por hacer muchas declaraciones se solventa un problema.

Es Puig de Lloseta se planteó denunciar y rectificó un día después. ¿Qué pasó en esas 24 horas?

Conversamos con el equipo del centro. Hubo un intercambio de información y al final la dirección reflexionó y decidió no denunciar. No me parece apropiado hacer un comunicado sobre eso. El equipo docente del colegio no ha tenido nada que ver con lo sucedido, en este caso ha habido manipulación política y mediática.

Pero el hermano de Izan aseguró que llevaba cuatro años sufriendo acoso.

Hay que saber bien lo que pasó, muchas afirmaciones se hacen sin tener evidencias. Por respeto al menor no revelaremos nada sobre el protocolo de actuación. Lo importante es que seguimos trabajando para que no vuelva a pasar.

¿Qué balance hace del primer curso de Religión Islámica?

Normalidad absoluta. La ausencia de noticias es buena, ¿no? Ya hay once centros que ofertan la asignatura.

No lo han anunciado.

¿Por qué tenemos que anunciarlo? Tampoco informamos sobre los centros que imparten Religión Católica.

Hablando de anuncios. ¿Cree que el de la gratuidad de las ‘escoletes’ fue un error después de la polémica?

En absoluto. Anunciamos la medida, y después la hemos ido ajustando según hemos ido negociando con todos los implicados. Pero yo hablé con todos los implicados antes de hacerlo público. Es más, esta política no se ha improvisado, viene del 2015, cuando empezamos a trabajar con las escoletes porque el PP las dejó en una situación lamentable. ¿Que el anuncio podría haber sido de otra manera? Puede ser, pero lo importante es que la medida ha salido adelante y que se va a implantar.

El PP está en auge, según los últimos sondeos. ¿Tienen posibilidades de volver al Govern?

Entiendo que algunos quieran ganar y estén eufóricos, pero la carrera electoral es muy larga y se puede llegar agotado a la meta. Este Govern ha gestionado crisis brutales. Las empresas han recibido más de 800 millones, ayudas a autónomos y a sanidad, los ERTE, la economía sigue creciendo...y en lo que respecta a los resultados educativos, no hay color con la etapa de Bauzà. Yo creo que el Pacto está dispuesto a seguir revalidando el mandato.

¿Le gustaría revalidar en un hipotético Govern de Armengol?

No me lo he planteado. Yo tengo un compromiso con Educación y con Francina para esta legislatura, y de momento mi responsabilidad es acabarla. En todo caso, esté en política o no, siempre estaré a favor de las políticas educativas progresistas, pienso que el PP supondría un retroceso social, económico, político y también educativo.