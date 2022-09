Educación en Ibiza: «El respeto es la base contra el ‘bullying’ y la violencia machista»

Acoso escolar, machismo, falta de respeto, mirarse mal e incluso insultarse a una misma al mirarse al espejo, conductas sexuales de riesgo... Todo eso, y mucho más, cabe en las agendas que, para este curso, ha elaborado el Centre d’Estudi i Prevenció de les Conductes Addictives (Cepca) de Ibiza. Un material que presentaron ayer en el Consell la responsable de este servicio, Belén Alvite, y la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, y con el que ya cuentan prácticamente todos los escolares de la isla desde tercero de Primaria a cuarto de Secundaria. Y algunos de Formación Profesional.

«Sólo hay un centro que hace su propia agenda y que nos ha dicho que no», comenta Alvite. En total, se han distribuido un total de 10.000 ejemplares: 5.000 de la diseñada para los colegios y otras 5.000 para los institutos. El objetivo, el mismo para unos y otros: concienciar sobre la importancia del respeto. A los demás y a una misma, matiza Alvite. «El objetivo de estas agendas es que los niños y niñas empiecen a tener referentes más positivos para que cada vez seamos más comprensivos y más conscientes de la importancia de la igualdad», apunta la consellera.

La idea ya la pusieron en marcha los profesionales del Cepca el curso pasado. En aquella ocasión, sin embargo, hicieron una única agenda. Es, explica, la base para la de Secundaria mientras que en la nueva, para Primaria, empezaron a trabajar el pasado mes de abril. Su lema es «el buen trato». «Es la premisa para prevenir el acoso, la violencia de género, la desigualdad...», afirma la responsable del Cepca, que pidió colaboración a los alumnos del último ciclo de seis centros de la isla (Can Guerxo, Portal Nou, Santa Gertrudis, Sant Rafel, Sant Mateu de Baix y Torres de Balàfia) para elaborar las ilustraciones, así como los decálogos del tema de cada mes, que viene con un propósito. El de septiembre no es otro que sonreír y el de octubre, ser amable. En los decálogos de cada mes se dan diez consejos para tratar bien a los padres y madres —«aceptar cuando me ponen límites»—, hermanos —«respetar su espacio»—, amigos —«hablarles bien»—, los compañeros —«no discriminarlos por ningún motivo»—, los maestros —«prestarles atención y hacerles caso»—, las mascotas —«ni son objetos ni tienen que ser un capricho»—, el medio ambiente —«evitar la caza y la pesca por diversión»—, y uno mismo: «no compararme con los demás».

Sexo seguro y tutorías

En la agenda de Secundaria, centrada en la igualdad, cada mes lo inicia una persona, un referente para los adolescentes. La activista por el medio ambiente Greta Thunberg, la Premio Nobel de la Paz Malala, el fundador de The Ocean CleanUp Boyan Slat o la inventora Gitanjali Rao, todos ellos con alguna cita suya y con un QR en el que los escolares encontrarán mucha más información. Aunque la agenda no se centra únicamente en la prevención de la violencia machista sí que le da mucha importancia. Siguiendo uno de los QR las adolescentes podrán descubrir, haciendo un divertido test al más puro estilo de la SuperPop de los años 80, si tienen una relación de pareja tóxica.

De la misma manera se abunda mucho en el «no es no», afirma la coordinadora del Cepca, que destaca la importancia también de insistir en el uso del preservativo, algo que, según el último estudio de la entidad, no usan en sus relaciones sexuales la mitad de los chicos y chicas de entre 14 y 18 años de Ibiza. Hay datos de ese estudio que le preocupan. Como que muchos de los menores no identifiquen el machismo: «Les pusimos una frase para que opinaran: el feminismo es igual de mano que el machismo. Pues el 25% de los chicos y el 13% de las chicas dijeron que era verdad. Tenemos que ponernos las pilas».

Precisamente por su contacto con los menores en el centro saben que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan es la incapacidad para organizarse, motivo por el que han incluido algunos consejos. «Se bloquean porque se organizan muy mal», indica la responsable de la entidad, que asegura que la agenda es un gran recurso para las tutorías de Secundaria. «Los tutores tienen ahí, si quieren, material para trabajar durante todo el curso», indica Alvite, que confía en que no sólo se empleen en clase sino que los propios escolares se adentren en toda la información que pone a su disposición.

Para ello, insiste, han tratado de hacerla lo más atractiva posible. «Muchos compran agendas de Mr. Wonderful, pues ésta es una versión a la ibicenca y con contenido», indica. De hecho, al final de la agenda hay varias páginas con pegatinas (arcoíris, tartas, emojis...) para que la customicen.

«Hay días en los que soy optimista porque veo que se hacen cosas muy chulas, pero otros días soy consciente del egoísmo y el individualismo y no lo soy», responde Alvite cuando se le pregunta cómo ve a los jóvenes. Entre lo positivo destaca que hay más conciencia de la violencia machista y eso hace que se denuncien casos que antes no salían nunca a la luz. «En ese sentido vamos bien, pero vamos mal en la transmisión de valores sobre el respeto al otro», continúa la experta, que confiesa que se le ponen los pelos de punta cuando piensa en el caso de Izan, el menor de Mallorca. «Había muchos niños cantando la canción», indica la directora del Cepca.

En este sentido, reconoce que hay que trabajar el acoso escolar con las familias. De hecho, destaca las faltas de respeto que se pueden ver en los grupos de whatsapp de padres y madres y que en más de una ocasión llegan a ser origen de conflictos. «A veces nos han llamado desde los centros porque había padres enfrentándose en la puerta», comenta Alvite, que recalca que las agendas, aunque traten los mismos temas que ellos cuando acuden a los centros, son totalmente independientes. Es decir, que no usarán las agendas durante sus talleres.

Al principio de las dos agendas hay, además, algunos consejos que pueden facilitarles el día a día y en los que se les explica que deben comer de forma saludable, hacer deporte, dormir bien o no pasarse con las pantallas. Además, en la primera página, recuerda la coordinadora del Cepca, hay una ilustración del equipo con sus correos de contacto, por si alguno de los adolescentes necesita pedir ayuda o ponerse en contacto con ellos. «¡Puedes contar con nosotros!», afirman.