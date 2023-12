Un oncólogo. Bueno, dos, pero uno en la práctica por una baja. Con esta dramática situación estrenaba 2023 el Hospital Can Misses. De una plantilla de cinco especialistas, el servicio únicamente tenía uno operativo. Además, a pesar de que la situación venía de lejos, desde el año anterior, la conselleria balear de Salud no ponía fecha al final de la situación del servicio, que el propio jefe, Carlos Rodríguez Franco, calificaba de «crítica».

Las asociaciones denunciaban que algunos días no había «ningún oncólogo» en el servicio. Y los pacientes que más de un día los especialistas que vienen desde Mallorca no habían llegado por problemas con los vuelos. Ante esta situación, comidos por el miedo a que los retrasos en las revisiones demoraran una recaída y desesperados por tener que explicar su caso constantemente a un especialista nuevo cada vez, los pacientes, unidos en la plataforma ‘Hoy por mí, mañana por ti’, intensificaron la lucha para exigir «una sanidad digna». Tras varias concentraciones, a mediados de mayo organizaron una manifestación que recorrió las calles de la ciudad. Hasta con muletas se sumaron a la marcha desde la puerta de Can Misses al paseo de Vara de Rey.

Tras declarar Ibiza como zona de difícil cobertura y asegurar que no había «límite» de presupuesto para pagar a estos especialistas, la situación, en verano seguía igual. Una de las primeras reuniones de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Salud, Manuela García Romero, tras acceder a sus cargos fue, precisamente, con los representantes de las asociaciones de enfermos oncológicos, a los que les aseguró, al igual que su predecesora, que invertiría «todo el dinero necesario» para el servicio. Un mes más tarde se anunciaba la declaración de las plazas como «de muy difícil cobertura» y la intención de multiplicar hasta por tres el complemento para estos especialistas. A finales de septiembre se cifraba este complemento: 1.000 euros para este año y, a partir de 2024, 1.650 euros más al mes. El 3 de octubre se anunciaba la contratación de un especialista para el servicio: Urbicio Pérez, que ya había trabajado en Can Misses. A finales de octubre se sumaba la doctora Blanca Sánchez. Cuatro oncólogos de una plantilla de cinco. Desde el Govern prometían que en unas semanas, antes de acabar el año, se contrataría a ese quinto.

Movilización | «Políticos, a los pacientes nos estáis matando en vida»

El mensaje de Toño Stihl, uno de los impulsores de las movilizaciones de enfermos, a los políticos era claro: «Nos estáis matando en vida».

Plantilla | Dos nuevos oncólogos para un servicio bajo mínimos

A principios de noviembre llegaban al Hospital Can Misses dos oncólogos, Blanca Sánchez y Urbicio Pérez, con lo que la plantilla era de cuatro.

Carlos Rodríguez, jefe de Oncología | «La situación del servicio es crítica y frágil»

«La situación del servicio de Oncología es crítica y frágil». Así de contundente se mostraba a principios de año el jefe del departamento en el Hospital Can Misses, Carlos Rodríguez-Franco, que confesaba entender el malestar de los pacientes por la falta de especialistas, las demoras en las revisiones y que no les atendiera siempre el mismo médico. A pesar de esto, insistía en que los pacientes con la enfermedad activa estaban bien atendidos y reconocía que sin más médicos la solución era imposible. ■