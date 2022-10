La pérdida del cabello es un problema que afecta a muchos hombres y que preocupa enormemente en la sociedad actual. cada vez está más a la orden del día que un varón acuda a una clínica cuando empieza a quedarse calvo. Sin embargo, son muchas las dudas en torno a este tema.

Perder pelo no es peligroso para la salud, pero sí que repercute en la autoestima de los hombres. Por eso deciden acudir a uno de estos sitios especializados en el trasplante de vello. No es un proceso doloroso, pero sí que requiere de muchos cuidados posteriores que pueden echar para atrás a la hora de tomar la decisión. Además, no siempre es 00% efectivo, ya que hay gente que rechaza el tratamiento, o incluso, que necesita varias operaciones.

Pero, ¿cuánto cuestan este tipo de operaciones? Pues según svenson, una conocida marca de injertos capilares, el precio de la operación depende de la cantidad y la zona.

Zona de las entradas: alrededor de 1.995 euros

alrededor de 1.995 euros Cabello: alrededor de 2.995 euros

alrededor de 2.995 euros Cejas y barba: más de 1.490 euros

La pérdida auditiva es uno de los problemas que más se agravan con la edad y afecta a un gran porcentaje de personas que, llegados a determinada etapa de su vida, empiezan a perder agudeza auditiva. Sin embargo, es una dolencia que si bien no se puede evitar, si que podemos retrasar su llegada e incluso, reducir sus efectos.

Hay varios tipos de sordera. La sordera total y la parcial. En el caso de la pérdida total de audición es muy probable que ninguno de esos tips te funcionen. Sin embargo, una sordera parcial es más fácil de tratar e incluso se puede llegar a paliar usando algún tipo de audífono.

Pero veamos qué remedios naturales existen y que ayudan a retrasar y paliar este tipo de afección.

Consumir muchos líquidos

Parece obvio, pero los líquidos nos ayudarán a retrasar la sordera. Beber mucha agua, tomar muchas sopas, zumos, caldos nos ayudarán a prevenir enfermedades en los riñones y a alcalinizar nuestro cuerpo.

Sésamo y ajos

Es un remedio de pueblo, de los de toda la vida. Quién no tiene un familiar del pueblo que cuando ha tenido otitis no le ha echado unas gotas de aceite en los oídos. Pues este remedio va por ahí. Freiremos unos ajos en aceite de sésamo y cuando enfríe, empaparemos un algodón y lo introduciremos en el oído. El aceite de oliva también puede ayudarnos.

El yoga también es bueno

Practicar este tipo de deporte ayudará a retrasar la sordera.

La cebolla funciona

Es un remedio natural, pero tiene beneficios. Basta con macerar media cebolla en un litro de agua durante un día y beberse un par de vasos del agua (o introducir unas gotas en el oído).

Reducir el volumen de nuestros dispositivos electrónicos

Muchas veces no nos damos cuenta y escuchamos la música o vemos la televisión demasiado alta. Es muy importante llevar una buena salud auditiva para retrasar la pérdida.