No hay marcha atrás en la decisión de Edurne: "He dado lo que podía"

Edurne ha superado numerosos obstáculos en su carrera: no sólo se hizo un nombre y una reputación que ha mantenido a lo largo de los años tras su participación en Operación Triunfo, sino que su vida personal también ha estado sembrada de luces y sombras.

Sus años de relación con David de Gea, con el que se casó en 2023 y tiene una hija en común, se vieron en la picota tras las acusaciones contra él de presuntos abusos sexuales y supuestos pagos a acompañantes femeninas. Aquello dio pie a rumores sobre una posible separación entre Edurne y David de Gea.

Una decisión "difícil de tomar"

Ahora, Edurne vuelve a vivir una nueva vuelta de tuerca en su trayectoria. Y es que la cantante, jurado de Got Talent España desde su primera edición, ha decidido abandonar su faceta más visible y de mayor proyección.

Ha sido ella misma la que ha anunciado su decisión en las redes sociales, donde ha aportado los motivos que la han llevado a tan drástica resolución. "Han sido 10 años inolvidables", ha dicho Edurne. "Siento que he dado todo lo que podía", ha apostillado.

Edurne admite que la suya ha sido una decisión "difícil de tomar" pero también reconoce que ha llegado el momento de una nueva etapa y que debe enfocarse en otros aspectos de su vida. "Ahora necesito un espacio más especial", ha insistido.

Una década de amor

Edurne saltó a la fama tras su participación en la cuarta edición de uno de los talent shows más famosos de España: Operación Triunfo. Desde entonces su proyección pública no ha dejado de crecer y, aunque ha llevado adelante numerosos planes profesionales, fue su participación como jurado en Got Talent lo que más la acercó a la audiencia y lo que la convirtió definitivamente en una figura nacional.

Sin embargo, ahora Edurne ha decidido dar carpetazo a esa faceta suya para centrarse en su música y así lo ha hecho saber a su público a través de las redes sociales, donde se despide del programa con un mensaje lleno de gratitud y cariño.

"Después de 10 años inolvidables, la próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", ha anunciado la cantante. "Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", ha añadido Edurne. "He aprendido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado...".

"Gracias a todos mis compañeros del jurado y a Santi por hacer esta experiencia aún más hermosa -ha apostillado Edurne-. Me llevo un pedacito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto... no puedo imaginar a nadie mejor con quien compartir tantos momentos frente y detrás de las cámaras. Os quiero".

"Siento -ha concluido- que he dado todo lo que podía al programa y a la audiencia. Ahora necesito darle un espacio más especial a mi música. Got Talent siempre estará en mi corazón. Y vosotros, los fieles seguidores de este programa, siempre tendréis mi pase de oro".

Edurne ha sido jurado de Got Talent durante una década a la que ahora acaba de poner fin.