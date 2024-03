Anabel Pantoja se pronuncia sobre el estado de salud de su tía: en urgencias durante sus vacaciones en Córdoba

El paso de Isabel Pantoja por Córdoba generó preocupación tras sufrir un problema de salud durante su estancia en la ciudad, donde disfrutaba de unos días de descanso junto a su gran amiga Mariló.

Lo que parecía ser un merecido descanso para recargar energías antes de su próxima gira, se vio interrumpido cuando la cantante comenzó a sentirse mal. La situación empeoró al punto que, al día siguiente, la artista se vio obligada a acudir al servicio de urgencias de un centro hospitalario en Córdoba, donde permaneció durante dos horas para recibir atención médica.

El periodista Antonio Rossi compartió detalles sobre el incidente en el programa 'Vamos a ver', explicando que aunque la tonadillera fue vista en el centro médico, pasó desapercibida para los medios de comunicación. La decisión de acudir a urgencias se tomó para garantizar un regreso tranquilo a su hogar en Cantora y asegurarse de estar en plenas condiciones para su próximo concierto en Sevilla.

A pesar del revuelo causado por este incidente, no se han revelado públicamente detalles sobre la naturaleza específica del problema de salud de Isabel Pantoja, manteniéndose en privado este aspecto de su vida personal.

Su sobrina Anabel Pantoja, consultada al respecto por la prensa, optó por no dar detalles sobre el estado de salud de su tía, priorizando la privacidad de la artista en este momento: "Perdona, no te voy a atender. Lo sabes, cariño, ¿no?". La influencer caminaba junto a su pareja sin querer desvelar ningún tipo de información al respecto, aunque no dudaba en mostrar su alegría por el buen tiempo con el que Sevilla había amanecido: "Sí, menos mal".